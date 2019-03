Camorrachef fast efter 14 år som en av Italiens mest efterlysta - “Italiens näst farligaste” Marco Di Lauro greps i Neapel

En av Neapelmaffian Camorras chefer åkte fast efter att ha undvikit myndigheterna i över ett årtionde. Marco Di Lauro anses vara landets näst farligaste brottsling.

Italiensk polis har gripit en av Neapelmaffian Camorras ledare, Marco Di Lauro, under en räd i stadsdelen Chiaiano på söndag.

Di Lauro har varit efterlyst för en lång rad brott i över 14 år och eftersom han anses vara mycket farlig deltog över 150 poliser i räden.

Han greps ändå utan motstånd i vad polisen beskriver som en enkel lägenhet där han uppenbarligen hade bott en längre tid med sin fru och två katter.

Enligt polisen satt mannen som beskrivs som landets näst farligaste brottsling och åt pasta i katternas sällskap då lägenheten stormades.

Di Lauro fick duscha och byta kläder innan han fördes till häktet.

Enligt lokala medier uttryckte han bara oro över vad som skulle hända med katterna då han och hans fru fördes bort av polisen.

En folkhop uppges ha samlats för att hurra då Di Lauro kördes iväg.

Enligt italienska medier ska polisen ha kommit Di Lauro på spåren efter ett mord som han inte själv var inblandad i.

En av klanen Di Lauros torpeder, Salvatore Tamburrino, lät sig gripas av polisen i lördags efter att han mördat sin fru.

Räden mot Di Lauros lägenhet ägde rum kort efter att Tamburrino hade gripits.