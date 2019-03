Holund fullbordade Norges guldsvit med suverän uppvisning på femmilen – känslosam Heikkinen chanslös i bronsstriden

Bild: Srdjan Suki / EPA-EFE / All Over Press

Norge tog guld i samtliga herrtävlingar i längdspåret i skid-VM. På 50 kilometer i fri stil var det Hans Christer Holund som var i en klass för sig – närmast före arbetshästen Aleksander Bolsjunov och Sjur Röthe. Matti Heikkinen slutade elva.

Då Hans Christer Holund valde att rycka drygt 20 kilometer in i tävlingen var det kört för resten. Norge skulle ta sin sjätte raka guldpeng i herrtävlingarna i skid-VM.

Det var endast en åkare som försökte utmana Holund om segern. Aleksander Bolsjunov, som fick hoppa in på sträckan i morse och samtidigt gjorde sin sjätte tävling för VM i Seefeld, klarade av att knappa in på försprånget men kom ändå i mål en knapp halv minut efter Holund.

För Holunds del var guldmedaljen den första i karriären. För Bolsjunov var silverpengen VM-tävlingarnas fjärde.

– Det här är min favoritdistans. Jag trodde inte ens att jag skulle få köra i dag på grund av min dåliga form i vinter. Men jag bestämde mig för att gå för segern. Jag kan inte tro att det gick vägen, säger Holund i segerintervjun.

Bronskampen blev däremot mer spännande.

Ännu då fem kilometer återstod av loppet var det 17 åkare kvar om budet. En av dem var Matti Heikkinen, som inte tappade känn på medaljen ens då staven brast.

I det sista motlutet såg Martin Johnsrud Sundby och Sjur Röthe ändå till att fixa ytterligare en medalj för Norge i årets sista VM-lopp. Duon kämpade om bronset ända in i det sista och det var till slut Röthe som korsade mållinjen en tiondelssekund före sin landsman.

Matti Heikkinen kom i sin tur i mål som elfte man, över en minut efter Holund och elva sekunder efter Röthe.

Efteråt berättade Heikkinen för Yle att VM i Seefeld blev karriärens sista stortävlingar.

– Det här var en maximiprestation i dag. Det här räcker nog för min del… Jag kan bara tacka alla… Nä, vi talar om det här senare, säger en uppenbart känslosam Heikkinen i tv-interjvun.

Matti Heikkinen intervjuas efter femmilen. Matti Heikkinen intervjuas. Bild: Lehtikuva

Lari Lehtonen slutade 35:a och Perttu Hyvärinen kom i mål som 42:a man.

Antti Ojansivu, som stundvis till och med höll täten innan Holund åkte iväg, slutade på 39:e plats.

