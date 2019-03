Norska dominansen fortsätter i Vasaloppet efter ”sällskapsresa” – tre åkare från Ski Team Mäenpää bland de 50 bästa

Den 95:e upplagan av Vasaloppet slutade i norsk seger. Tore Björseth Berdal såg till att en norrman fick ta emot segerkransen för sjunde året i rad. För mig är det här det största som finns, säger han till SVT.

Hård vind och snöfall gjorde årets upplaga av Vasaloppet mellan Sälen och Mora till en rejäl utmaning för alla deltagare.

Efter 90 kilometer åkning var det till slut norrmannen Tore Björseth Berdal som tog hem segern. Tätklungan höll ihop länge men då några kilometer återstod ryckte Berdal.

Lagkompisarna i Team Koteng såg till att klungan inte följde i Bergdals tempo och hans ledning höll sedan hela vägen.

– Det här var stort. Det var en sällskapsresa hela vägen. Vi snackade ihop i laget, lade upp en plan och det gick. För mig är det här det största som finns, det är som VM för en långloppsåkare.

– Vi har ett fantastiskt lag i Trondheim som tränar tillsammans hela tiden. Det här är en lagseger, säger Björseth Berdal till SVT.

Luusua bästa finländare

Berdals lagkompisar i Team Koteng Stian Hoelgaard och Torleif Syrstad gick i mål som tvåa och trea. Ari Luusua från Ski Team Mäenpää blev bästa finländare på 26:e plats.

Luusua hängde länge med i tätklunga men på slutet var han tvungen att släppa och gick i mål nästan två minuter efter Tore Björseth Berdal.

Ytterligare två åkare från Ski Team Mäenpää tog sig in bland de 50 bästa. Hannes Mäenpää gjorde sitt bästa lopp i karriären då han slutade på 44:e plats medan Hans Mäenpää var 50:e åkare i mål.

Båda förbättrade också sina placeringar jämfört med förra året. Då var Hannes Mäenpää 155:e åkare medan Hans Mäenpää var 81:a. Ålänningen Isac Holmström som också ingår i Ski Team Mäenpää gjorde även han sitt bästa lopp i karriären med en 65:e plats.

För Christoffer Lindvall gick det lite sämre den här gången. I fjol var han 26:e åkare men i år fick han nöja sig med en 62:a plats.



Ari Luusua. Ari Luusua i spåret Bild: imago/Sammy Minkoff/ All Over Press

Johansson Norgren väntad damsegrare

I damklassen tog Britta Johansson Norgren sin andra seger i karriären. Svenskan som dominerat i långloppscupen den här säsongen vann med nästan fyra minuter före Lina Korsgren. Korsgren besegrade i sin tur Katerina Smutna med två sekunder.

– Den här segern betyder väldigt mycket. Det var en otroligt lättnad, jag är otroligt, otroligt stolt över det jobb jag gjort, säger Johansson Norgren till SVT.

Bästa finländska åkare i damklassen var Heli Heiskanen på nionde plats. Hon förlorade med 18 minuter till Johansson Norgren.

Resultat:

Herrar:

1. Tore Björseth Berdal NOR 4.39,15

2. Stian Hoelgaard NOR +00:11

3. Torleif Syrstad NOR +00:12

4. Andreas Nygaard NOR +00:13

5. Tord Asle Gjerdalen NOR +00:13

---------------

26. Ari Luusua FIN +01:56

44. Hannes Mäenpää FIN +07:56

50. Hans Mäenpää FIN +08:20

57. Viktor Mäenpää FIN +09:29

62. Christoffer Lindvall FIN +11:52

65. Isac Holmström FIN +12:09

81. Esa Mursu FIN +15:32

Damer:

1. Britta Johansson Norgren SWE 4.54,24

2. Lina Korsgren SWE +03:47

3. Katerina Smutna CZE +03:49

4. Kari Vikhagen Gjeitnes NOR +07:50

5. Maria Gräfnings SWE +09:12

--------------

9. Heli Heiskanen FIN +18:02