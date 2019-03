IS fortsätter att göra hårt motstånd i sitt sista fäste ‒ slår tillbaka från tunnlar

Den USA-stödda SDF-styrkan rycker fram i terrorsekten IS sista fäste i Baghouz i sydöstra Syrien. Hundratals IS-krigare, många av dem utländska jihadister, fortsätter att göra motstånd mot den kurddominerade styrkan.

SDF uppger att IS fortfarande gör hårt motstånd och att stora delar av byn är försåtminerad. IS har använt sig av flera självmordsbombare i striden. Extremisterna har även grävt tunnlar under orten.

Fem år efter att IS svepte fram över Irak och Syrien har rörelsen nu drivits tillbaka några få gator i en by vid floden Eufrates.

SDF avancerar mot fästet från två håll och uppger sig ha skurit av den sista underhållsleden in i orten.

USA har genomfört en rad flygräder mot IS-ställningar i Baghouz för att öppna vägen för SDF. Enligt den syriska regeringen har amerikanerna använt sig av fosfor i attacken.

SDF inledde stormningen av Baghouz på fredagen efter ett två veckor långt uppehåll för att ge civila möjlighet att fly striderna. Över 9 000 människor, främst kvinnor och barn, lämnade Baghouz under uppehållet.

En SDF-befälhavare säger att IS-krigarna använder sig av samma stridstaktik som under tidigare strider. Mindre enheter gör snabba motangrepp för att sedan lägga minor innan de retirerar på nytt.

Även IS-kvinnor strider

Samtidigt försöker man infiltrera SDF:s styrkor för att sedan genomföra angrepp och ta gisslan i de bakre linjerna. IS har även placerat ut ett stort antal prickskyttar i byggnader.

SDF-befälet Akeed säger att även kvinnor nu deltar i striderna på IS-sidan. Han räknar inte med att fienden kommer att kapitulera.

˗ De har sagt de kommer att strida. De är en stark fiende, men de är belägrade på tre fronter. Vad kan de göra? Anfalla för att bevisa vilka de är, säger han.

Enligt andra källor hoppas en del av IS-styrkan kunna muta syriska regeringsstyrkor för att fly till de regimkontrollerade områdena på andra sidan om Eufrates.

