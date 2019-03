Prodigy-sångaren Keith Flint är död - blev 49 år

Keith Flint sjunger under en konsert.

Keith Flint sjunger under en konsert. Bild: AFP / Lehtikuva

Den brittiska gruppen Prodigys sångare Keith Flint har dött. Den 49-årige Flint hittades i morse livlös i sitt hem i Essex.

Ambulans kallades till platsen men sångarens liv gick inte att rädda, meddelar polisen.

Polisen är förtegen om dödsorsaken och uppger endast att man förbereder en rapport för den rättsmedicinska undersökningen.

The Prodigy var ett av de tunga namnen inom elektronisk dansmusik. Bandet bildades 1990 i Essex hade sin storhetstid under 90-talet och 2000-talets början med hits som Firestarter och Breathe.



Gruppen släppte sju album. Det senaste i raden, No Tourists, kom i november 2018.

Prodigy hade precis återvänt från en turné i Australien. I maj hade gruppen flera konserter inbokade i USA, och i slutet av juni skulle gruppen även uppträda på Provinssi-festivalen i Seinäjoki.