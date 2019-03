Ida Koitila på Galleri Sinne: Gastkramande och personligt om människokroppen

Var börjar och slutar människan? Det frågar skulptören Ida Koitila i sin aktuella utställning på Galleri Sinne. För sina verk har hon gjutit ett helt människoskelett i gips och återanvänt sina egna hårrester.

I sin utställning Extensions (förlängningar) leker Koitila (f. 1983) med kontrasten mellan människokroppens skörhet och de grova materialen. Kontrasten är tydlig i ett centralt verk - en fyra meter lång kedja som sträcker sig från golv till tak - där hon varvat kedja med ryggkotor inkapslade i konstharts.

- Just i det här verket utnyttjar kedjan den mänskliga kroppen som en förlängning, eller så använder kroppen metallen som en förlängning. Delarna lever lite i symbios. Det är varken positivt eller negativt, förklarar Koitila.

Skelettdelarna har hon gjutit i gips enligt modell av ett människoskelett i plast som hon beställde från Tyskland på nätet. Hon har bearbetat gipset för att ge det en gulbrun färgnyans och tillagt stearin för att skapa ett silvrigt skimmer.

- Det var en svettig sommar med mycket fysiskt tungt och tekniskt utmanande arbete, mycket gifter och gasmask och sådant i ateljén, berättar Koitila, som har bott och jobbat i Ekenäs i snart tre år.

Ida Koitila har använt delar av sin egen kropp i ett verk; hon har samlat sina egna hårrester i ett år, pressat dem mellan två plexiskivor och spraymålat dem i silver.

- Jag har försökt att jobba just med kontraster, något skört och fint, som i verket med håret, och sedan något grovt för att betona skillnaden mellan den organiska kroppen och det som finns utanför den.