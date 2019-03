Kylie Jenner världens yngsta miljardär – hann före Mark Zuckerberg med två år

Bild: Kristin Callahan/Everett Collection/All Over Press

Amerikanska Kylie Jenner har officiellt blivit världens yngsta miljardär, skriver tidningen Forbes. Jenner äger sminkmärket Kylie Cosmetics som är värt 900 miljoner dollar.

21-åriga Kylie Jenner grundade år 2015 sminkmärket Kylie Cosmetics som tagit världen med storm.

Forbes kallar Jenner en "självgjord miljardär" som lyckades ta sig upp på deras lista på miljardärer före Facebooks grundare, Mark Zuckerberg. Han blev miljardär som 23-åring.

Med avstamp i tv-karriär

Forbes beräkningar utgår från hennes egendom och sminkmärkets värde.

Kylie Jenner blev känd genom realityserien Keeping Up With The Kardashians.

Hon är dotter till Kris Jenner och Caitlyn Jenner (tidigare Bruce Jenner) och har kända syskon, såsom Kendall Jenner och Kim Kardashian-West.

På Instagram har hon samlat på sig 128 miljoner följare.

Personen som toppar Forbes lista på miljardärer är fortsättningsvis nätaffären Amazons grundare Jeff Bezos, med ett värde på 131 miljarder dollar.

