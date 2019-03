Amnesty-rapport: Många våldtäktsoffer i Finland upplever att de skuldbeläggs och misstros

I Finland bemöts våldtäksoffer ofta med misstro och de kan också skuldbeläggas. Det visar människorättsorganisationen Amnestys nya rapport.

I Finland faller ungefär 50 000 kvinnor årligen offer för sexuellt våld - men endast en liten del vänder sig till polisen.

2017 kom 1245 våldtäktsbrott till polisens kännedom, men enbart en tredjedel av alla anmälda brott slutade i rätten. En fällande dom gavs i 209 fall.

- Straffrihet som en följd av sexuellt våld är alltså fortfarande mycket vanligt i Finland, säger Amnestys forskare Otava Piha som utfört undersökningen som presenteras i rapporten Oikeuksien arpapeli: Naisiin kohdistuvat raiskausrikokset ja uhrin oikeuksien toteutuminen Suomessa.

På svenska kan rapporten ungefär översättas till Kampen mot lotteriet: Våldtäktsbrott som riktas mot kvinnor och uppfyllandet av offrens rättigheter i Finland.

Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Amnesty förespråkar en lagförändring i Finland som skulle basera sig på samtycke. Kvinna som håller upp skylt där det står: Skyll på våldtäktsmännen, inte på offren. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

I samband med utredningen analyserade Amnesty över 300 myndighetsbeslut. Tingsrättens domar visar att det i både polisens och åklagarens beslut kom fram att det i många fall var så att offret inte givit sitt samtycke, men enligt nuvarande lagstiftning uppfylls inte kraven för våldtäkt.

Dessutom intervjuade Amnesty sju våldtäktsoffer, alla kvinnor, i Finland.

Flera av de intervjuade uppgav att den utdragna processen och rättegången varit ytterst traumatiska upplevelser.

Kvinnorna uppger också att de upplevt osakligt bemötande och skuldbeläggande av offer i möten med poliser, representanter från hälsovården, advokater och domare.

De som fallit offer för sexuellt våld bemöts mycket varierande i vårt land – en del upplever att de skuldbeläggs och att deras upplevelser förminskas medan andra offer haft mer positiva erfarenheter av rättsväsendet och sjukvården, enligt rapporten.

I tingsrätten och hela tiden frågades det bara vad jag gjort för fel, att jag inte stoppade våldtäkten. Hur mycket hade jag druckit, varför bad jag inte om hjälp, varför jag inte steg in i en taxi. Ingen frågade gärningsmannen varför han började följa mig, är det ok att börja leda iväg någon och stoppa någon från att stiga in i taxin. Och i rätten försökte de till stor del stämpla mig som en slags hora och en person med slapp moral.



― Våldtäktsoffer i Amnestys rapport. (fri översättning från finska)