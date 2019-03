Kommuner har nolltolerans mot rusmedel på arbetstid, ändå bjuds det på alkohol för skattepengar: "Om kommunstyrelsen dricker alkohol under en middag eller lunch är det fritid"

I Kyrkslätt råder nolltolerans mot användning av rusmedel på arbetstid. Trots det drack kommundirektören och politikerna bland annat 14 flaskor vin, flera drinkar och starksprit på kommunens bekostnad när de var på tjänsteresa. Kommunstyrelseledamoten Ulf Kjerin (SFP) förklarar att alkoholen dracks på fritiden. Köp av alkohol för skattepengar är vanligt på tjänsteresor, visar Yle Huvudstadsregionens granskning.

- Det bjöds på alkohol, den dracks och jag var med och hjälpte till. Jag drack en öl och en gammeldansk, berättar Kyrkslättpolitikern Ulf Kjerin (SFP) om när kommunstyrelsen var på resa till Köpenhamn i september 2018.

Mer om resan senare i artikeln.

Granskningens första del avslöjade att höga tjänstemän inte alltid redovisar vem de bjuder på alkohol på kommunens bekostnad. Kommundirektören i Kyrkslätt, Tarmo Aarnio, köpte under 2018 tre gånger alkohol med sitt kreditkort utan att redovisa vem som blev bjuden. Flera som kommenterade artikeln ansåg att tjänstemän vid en kommun inte alls ska köpa alkohol med kommunala medel.

När politiker reser utomlands dricker de öl, vin och champagne

När Yle Huvudstadsregionen går igenom hur ledningen för Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda använde sina kreditkort 2018 framkommer att alkohol under tjänsteresor är vanligt. Oftast dricks alkoholen i samband med mat på en restaurang. Men också måltidskvitton under tjänsteresor där ingen druckit alkohol hittas i granskningen.

Här är exempel på alkohol för skattepengar från varje granskad kommun:

Esbo: Sex öl och ett glas vin drack stadsstyrelsen i hotellbaren under en resa till Bryssel.

Grankulla: Fyra flaskor vittvin, två flaskor rödvin, en flaska champagne och ett glas cognac drack stadsstyrelsen och höga tjänstemän under en middag i Köpenhamn. Elva personer deltog.

Helsingfors: Två glas vin och fem öl drack social- och hälsovårdsnämnden på en restaurang i Köpenhamn.

Kyrkslätt: Tolv flaskor rödvin, två flaskor vittvin, sju glas champagne, två gammeldansk, fyra cognac, en Irish Coffee och minst 13 drinkar med alkohol drack kommunstyrelsen och kommundirektören under en middag i Köpenhamn. 23 personer deltog.

Vanda: Två flaskor och fyra glas mousserande vin dracks under en välkomstskål under tekniska nämndens resa till Göteborg.

"Inte tillåtet att vara påverkad av alkohol på jobbet"

Samtidigt har de flesta kommuner strikta anvisningar om att rusmedel och arbete inte hör ihop. Personaldirektören i Esbo, Kimmo Sarekoski, uppger att det inte är tillåtet att vara påverkad av alkohol på jobbet och det här gäller också för tjänsteresor.

Esbos omsorgsdirektör Juha Metso, som under 2018 flera gånger betalat för alkohol med sitt kreditkort under tjänsteresor, påpekar att det inte är fråga om att dricka alkohol om man tar lite till maten.

- Det är det internationella sättet att dricka vin till middagen. Det är inte att dricka alkohol om man har middag och diskuterar ärenden som rör social- och hälsovården, säger Metso.

Men det finns också kvitton där du enbart köpt alkohol, som ett från en pub i Storbritannien.

- Det var en öl per person och det var en aperitif inför middagen, förklarar Metso.

Öl på kommunens bekostnad är vanligt under tjänsteresor. Skål! Bild: EPA/ARMIN WEIGEL

"Alkoholen har minskat kraftigt i jämförelse med tidigare"

- Om du eller någon annan undrar om vi söp på stadens räkning så är svaret nej, säger tekniska nämndens ordförande i Vanda, Paula Lehmuskallio (Saml), angående nämndens resa till Göteborg hösten 2018.

Det mousserande vinet som köptes under resan förklaras enligt Lehmuskallio med att politiker och tjänstemän tog en välkomstskål på en restaurang med sina värdar.

Är det då i allmänhet okej enligt dig att köpa alkohol för skattepengar?

- Om vi är riktigt noggranna så nej. Ingen av oss är så fattig. Men jag anser att det inte är orimligt att bjuda på en välkomstskål under en middag om där också finns utomstående deltagare, säger Lehmuskallio.

Vad är då orimligt?

- Om det dricks vin och snaps, som jag inte sett till på länge, och cognac till kaffet och dessutom någonting därutöver. Det är redan fullständigt orimligt enligt mig.

- Alkoholen har minskat kraftigt i jämförelse med tidigare. Fastän det serveras dricker inte alla, säger Lehmuskallio.

Christoffer Masar. Christoffer Masar är förvaltningsdirektör i Kyrkslätt Bild: YLE/Ted Urho

"Middag med vin hör till"

Det enda alkoholkvittot som hittas bland Grankulla stadsdirektörs kreditkortskvitton är från när stadsstyrelsen besökte Köpenhamn i oktober och politikerna och tjänstemännen drack vin, champagne och cognac till maten.

- Ett av syftena med resan var att politiker och tjänstemän ska umgås under friare former. I de sammanhangen hör det till med middag och några glas vin. Det sker inte allt för ofta, säger stadsdirektör Christoffer Masar.

Masar säger att man i Grankulla förhåller sig restriktivt till att bjuda på alkohol på stadens räkning.

- Det är annorlunda i större städer där man har internationella gäster och försöker locka företag. I de sammanhangen kan alkohol höra till. Vi har sällan middagstillställningar i restauranger och bjuder sällan på alkohol till utomstående, säger Masar.

Köpenhamn var ett favorit resemål för politikerna i huvudstadsregionen under 2018. Kultorvet i Köpenhamn med mycket cyklister och fotgängare. Bild: Yle/Linda Söderlund

Middagsräkningen landade på 2 053 euro, varav hälften var alkohol

Också Kyrkslättpolitiker samt kommundirektören besökte Köpenhamn under hösten 2018. En middagsräkning från den resan landade på 2 053 euro varav hälften av kostnaden bestod av alkohol. Dessutom åt politikerna en lunch där det ingick öl och vin. Lunchräkningen var på sammanlagt 880 euro.

På resan deltog 23 personer, bland annat Ulf Kjerin (SFP), som sitter i kommunstyrelsen.

- Tanken med resan var att bekanta oss med Köpenhamn och strandbyggande. Till programmet hörde en middag och då drack vi alkohol. Det är kutym vid middagar att bjuda på alkohol och vi åker sällan på resor. Och innan vi kom hem åt vi lunch och drack alkohol, säger Kjerin.

Ulf Kjerin är också ordförande för personalsektionen i Kyrkslätt som nyligen godkände en uppdaterad version av kommunens personalanvisningar där det slås fast att Kyrkslätt är en rusmedelsfri arbetsplats.

Han anser inte att det finns en motsättning mellan anvisningarna och att politikerna dricker alkohol när de är på arbetsresa.

- En nolltolerans i kommunen är okej eftersom kommunens anställda sköter patienter och undervisar barn. Om kommunstyrelsen dricker alkohol under en middag eller lunch är det fritid.

Men kommunen har betalat för alkoholen. Är det inte konstigt att kommunen betalar för alkohol som kommundirektören och politikerna dricker på sin fritid?

- Under resan ingick både arbetstid och fritid. Under arbetstiden såg vi på byggnader, hörde på föredrag och träffade tjänstemän och förtroendevalda. Då drack vi inte alkohol. Under en sådan här resa ska man också kunna umgås med andra och då kan det vara okej att dricka måttligt, säger Kjerin.

"Anvisningarna tar inte ställning till representation"

Personalchefen i Kyrkslätt, Ulla Palmroos, säger att kommunens anvisningar om rusmedel gäller dem som är anställda av kommunen och inte förtroendevalda.

- Anvisningarna tar inte ställning till representationstillställningar utan bara till det som sker i kommunens lokaler under tjänstetid.

Men kommunen har strikta anvisningar om att det inte är tillåtet att dricka alkohol på arbetstid men samtidigt används kommunens medel till att köpa alkohol under olika tillställningar?

- Det har varit fråga om representation och det tar anvisningarna inte ställning till.

Så vissa får dricka alkohol på jobbet medan andra inte får göra det?

- Utgångspunkten är att om till exempel en vårdare är påverkad av alkohol är det fara för patientsäkerheten. Och därför behövs de här anvisningarna.