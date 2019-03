Proffsspelare rustar för krig: ”Ett totalt hjärndött förslag som bara bottnar i girighet”

Perheenäiti hävisi noin 100 000 € ulkomaisiin nettipeleihin

Suomessa on yli sata tuhatta ongelmapelaajaa, joista moni joutuu velkakierteeseen pelaamisen seurauksena. Yksi heistä on joensuulainen Anitta Piiroinen, joka paitsi hävisi huimat summat rahaa, valehteli perheelleen pelaamisestaan.Tutkijan mukaan peliongelmien salailu on hyvin tyypillistä.