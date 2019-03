Säsongen för kennelhosta tar fart – ännu hinner du vaccinera hunden

Det är inte bara människor som kan drabbas av elak hosta och orklöshet så här års. Snart inleds högsäsongen för kennelhosta, och det drabbar våra bästa vänner, hundarna.

Maria Nikula och hunden Patap, en liten blandras från Ukraina, styr stegen mot Nummisstrandens hundpark i Studentbyn i Åbo.

- Jag har vaccinerat hunden mot kennelhosta så förhoppningsvis kommer den inte bli smittad.

Patap och Juuso är hundparkskompisar. Hundar i Nummisstrandens hundpark. Bild: Lina Frisk / Yle

Hon är inte heller orolig över kennelhosta.

- Jag har hört att det oftast blir bra av sig själv, att det sällan blir något värre. Det är lite som människors förkylningar. Det borde inte vara så allvarligt.

Smittan kan leda till farliga följdsjukdomar

Kennelhosta är ändå en väldigt besvärlig och slemmig hosta, som påminner om kikhosta. Förutom stark hosta kan hunden också bli tröttare och hängigare av smittan.

För de flesta hundar är hostan inte farlig utan är ganska lik en influensa för en människa. Men kennelhostan kan leda till otrevliga följdsjukdomar som lunginflammation.

Maria Nikula. Maria Nikula och hunden Patap. Bild: Lina Frisk / Yle

Kennelhostan är ett mycket smittsamt virus som lätt smittas från en hund till en annan.

Trots att kennelhostan är relativt vanlig har Nikula aldrig stött på någon hund som blivit smittad och då rör hon sig mycket bland hundar i olika sammanhang.

Enni Korhonen är i hundparken med sina två hundar Sisko och Juuso, blandraser från Rumänien. Hon är inte heller oroad över att hennes hundar skulle smittas av kennelhosta.

Enni Korhonen. Enni Korhonen. Bild: Lina Frisk / Yle

- Det har inte påverkat hur jag rör mig med hundarna eftersom jag inte har varit medveten om att en sådan här säsong är på gång. Vi besöker fortfarande samma hundpark ganska ofta.

Nummisstrandens hundpark. Bild: Lina Frisk / Yle

Vanligt att epidemin sprider sig under utställningar

Mikael Granholm jobbar som veterinär vid djursjukhuset Vettori i Reso. Han säger att säsongen för kennelhosta först nu är på kommande, men att han redan nu har märkt av smittan på kliniken.

- Vi har haft en del fall men ännu inte så många. För tillfället är det ingen högsäsong men den är på kommande.



Mikael Granholm. Mikael Granholm. Bild: Lina Frisk / Yle

Högsäsongen brukar vanligtvis komma på våren och ofta i samband med att många hundar befinner sig på samma plats.

- Det ordnades en större kennelutställning i Åbo för en månad sedan och vid sådana tillfällen sprids infektionen. Då ser man en topp i antalet patienter med kennelhosta.

Under hundutställningar är risken stor att en epidemi tar fart. Hund på World Dog Show 2014. Bild: Eva Ekholm / Yle

Kontakta veterinär om hunden blir orklös

Vården för en hund med kennelhosta ser lite olika ut beroende på hur besvärliga symtomen är.

- Ifall de inte är så svåra kan man vänta ut hostan men beakta att hostan smittar väldigt lätt. Man ska inte låta den egna hunden vara i kontakt med andra hundar.

Hundparker är ett ställe där det ganska lätt smittar. Det kan löna sig att undvika dem, speciellt om där finns hostande hundar.

Det lönar sig också att gå lite kortare länkar och inte låta hunden bli andfådd och ansträngd om den lider av kennelhosta.

Om hostan blir besvärligare kan man ge hostmedicin åt hunden och vid svåra symtom lönar det sig att vara i kontakt med en veterinär för att få hjälp.

- Det är relativt vanligt med kennelhosta. Speciellt om en större epidemi kommer i och med att det är väldigt smittsamt.

Enligt Granholm kan hostan räcka i flera veckor, men om hunden annars mår bra och äter är det lugnt. Däremot lönar det sig att besöka en veterinär om hunden blir nedstämd, inte vill gå ut på länk och har feber.

Hundar med kort nos får lättare följdsjukdomar

För de flesta hundar är hostan inte farlig utan är ganska lik en influensa för en människa. Men för vissa hundar kan det bli allvarligt med en smitta.

- Franska eller engelska bulldoggar som har en kort nos kan lättare få följdsjukdomar som lunginflammation som kan bli riktigt farliga.

Fransk bulldogg. En liggande Fransk Bulldog. Bild: Jean-Michel Labat/ARDEA/All Over Press

Vaccin bästa skyddet

Granholms rekommendation åt alla hundägare är att se till att hundens vaccin är i skick, speciellt om man går på utställningar eller planerat att lämna hunden på en kennel om man själv åker på resa.

- Just under den tiden då epidemin lätt kommer igång kan man försöka att undvika hundkontakter. Vaccineringen är viktigast och det är inte för senat att ta vaccinet. Det är bra tid för det just nu.

Vaccinet som finns mot kennelhosta är inte en hundraprocentig garanti att hunden inte insjuknar, men det är många som låter sina hundar vaccineras.

- Det hjälper och lindrar symtomen trots att det inte helt och håller förebygger smittan, säger Granholm.