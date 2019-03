Sannässkytten ska avtjäna sitt drygt 10 år långa fängelsestraff – hovrätten fastställde domen

Vi har plockat ut det bästa som finns i kulturväg just nu.

Den här veckan kan du få en charmernade, östnyländsk skrattinjektion genom att se årets upplaga av Liljensdalsrevyn, beskåda samiska textilbroderier som gjort internationell succé, läsa den dystopiska framtidssatiren Den europeiska våren eller se teveserien We can't do it och fundera på varför utmattningssyndrom ökar bland unga vuxna, särskilt hos unga kvinnor.