Skribenten och programledaren Fanna Ndow Norrby frågar om det inte är dags att byta ut de gamla slagorden We can do it till det motsatta

Den tredelade serien We can’t do it tar avstamp i att utmattningssyndrom ökar bland unga vuxna, särskilt hos unga kvinnor.

I programmet träffar programledaren, poddaren och skribenten Fanna Ndow Norrby unga kvinnor för att tala om deras erfarenheter av stress, press och utbrändhet. När programmet sändes i Sverige för några år sedan väckte det stor uppmärksamhet och ledde till att många fick upp ögonen för att det här är ett utbrett och strukturellt samhällsproblem.

I programmet We can't do it träffar journalisten och programledaren Fanna Ndow Norrby unga kvinnor och talar om utbrändhet.

Programmets namn anspelar på de gamla slagorden från förra seklet då kvinnor kämpade för rätten att få arbeta och leva på samma villkor som männen. Men frågan som lyder nu är om slagorden i stället borde uppdateras till det motsatta i en samtid där vi förväntas göra och vara mer än vad hälsan tillåter.

Det här är kanske inte det roligaste man kan titta på, men det är ett tankeväckande program som både tröstar och stöttar. Det är också stärkande att få höra att det inte är dig det är fel på och du är långt ifrån ensam att reagera på de orealistiska krav som ställs.

