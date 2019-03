Bra utgångsläge för Ilkka Herola som tror sig ha goda chanser till en framskjuten placering i skidmomentet: "Föret kommer nog att vara rätt så tungt"

Bild: imago images / All Over Press

Ilkka Herola hoppar backe i Holmenkollen. Ilkka Herola hoppar backe i Holmenkollen. Bild: imago images / All Over Press

Ilkka Herola har goda förutsättningar till en framskjuten placering i världscuptävlingen i nordisk kombination på lördagseftermiddagen. Han placerade sig på 15:e plats i backmomentet och har inte speciellt många toppåkare framför sig då skidmomentet kör igång klockan 14.30.

Japanen Go Yamamoto var bäst och går ut två sekunder före norrmannen Jens Lurås Oftebro. Efter backmomentet lyser de riktigt starka skidåkarna med sin frånvaro i täten.

Herola har gjort sig känd som en av de bästa i skidspåret och går ut som 15:e man, en minut och 16 sekunder efter Yamamoto.

– Ett bra hopp. Nedslaget var det stora problemet. På grund av det tappade jag förmodligen 20 sekunder, sade Herola om sitt hopp.

Det goda utgångsläget gör att finländaren andas optimism.

– Föret kommer nog att vara rätt så tungt så jag tror att jag har möjligheter att plocka placeringar i skidspåret.

Eero Hirvonen går ut som 28:a och Arttu Mäkiaho som 45:a. Leevi Mutru kastade in handduken på grund av sjukdom.

Skidmomentet börjar klockan 14.30 och sänds i TV2 och på Arenan och refereras på finska av Mikko Hannula.

Resultat efter backmomentet:

1. Go Yamamoto (JPN)

2. Jens Lurås Oftebro (NOR) + 0:02

3. Maxime Laheurte (FRA) + 0:23

4. Yoshito Watabe (JPN) + 0:25

5. Franz-Josef Rehrl (AUT) + 0:32

6. Manuel Faisst (GER) + 0:33

7. Espen Björnstad (NOR) + 0:44

7. Akito Watabe (JPN) + 0:44

9. Jarl Magnus Riiber (NOR) + 0:52

10. Francois Braud (FRA) + 1:03

15. Ilkka Herola (FIN) + 1:16

28. Eero Hirvonen (FIN) + 2:02

45. Arttu Mäkiaho (FIN) + 4:19