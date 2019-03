Fylleri, slagsmål och allvarliga personskador – folkfesten på Holmenkollen är mäkta populär, men med folkmassorna kommer även ordningsproblemen

Tiotusentals åskådare som hejar fram världens bästa längdåkare i dagarna tu. Folkfesten i samband med världscupveckolsutet i Holmenkollen är något synnerligen speciellt både för åskådarna och för idrottarna. Men bakom stämningen döljer sig även stora ordningsproblem.

Att följa med långloppen på Holmenkollen på ort och ställe lär vara en upplevelse utöver det vanliga för fansen.

Natten till lördagen uppskattades cirka 2000 personer ha övernattat på området kring Holmenkollen.

Även bland längdåkarna märks det att femmilen är populär. Finlands Iivo Niskanen har sagt att det är en tävling han absolut vill vinna någon gång under karriären.