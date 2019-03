Ursinnig upphämtning av Herola i kombinerat – tog in över en minut på tre kilometer skidåkning och slutade tvåa på Holmenkollen

Herola hade en fantastisk dag i skidspåret i nordisk kombination. Finländaren, som gick ut i spåret som 15:e man, jagade snabbt i kapp täten, skruvade upp tempot, och gick i mål på andra plats bakom Norges Jarl-Magnus Riiber.

Ilkka Herola hade alla möjligheter till en riktigt fin placering i världscuptävlingen i nordisk kombination i Holmenkollen idag. Efter en 15:e plats i backmomentet fick Herola starta 1 minut och 16 sekunder bakom ledande Go Yamamoto (Japan).

Och finländaren tog minsann tillvara på chansen.

Herola visade vilket virke han är gjord av i skidspåret och rivstartade. Efter 2,5 kilometer hade Hirvonen minskat avståndet till täten med nästan en minut, och var i allra högsta grad med i kampen om en podieplacering.

I praktiken hade Herola skidat i kapp tätklungan efter att en tredjedel av loppet avverkats. Trots att tätklungan ökade på farten för att försöka hänga av den i skidspåret så fruktade finländaren lyckades Herola haka på.

Med halva loppet avverkat gjorde Herola ett ryck för att få åkare att falla ur tätstriden. Och flera tunga namn tycktes ha svårigheter att följa Herolas urstarka tempo, men tätklungan hölls alltjämt nio man stark ända till loppets sista kilometrar.

"Visste att Riiber låg bakom"

Till sist gjorde Herola och Norges Jarl-Magnus Riiber ett ryck – de bägge var loss med någon kilometer kvar till mål och gjorde sinsemellan upp om seger.

– Jag visste att Riiber låg bakom, så jag fick spara lite krafter fram till stadion, sa Herola till Yle efter loppet.

I slutspurten var Riiber ändå starkare och vann inför en frenetiskt jublande hemmapublik.

Herola var ändå riktigt nöjd:

– Det var en fin kämpaseger här, jag fick ett bra hopp i backen, konstaterade han.

Det blev norsk även på tredje plats genom Espen Björnstad.

Eero Hirvonen gick i mål på tolfte plats och Arttu Mäkiaho på 43:e plats.

Resultat:

1. J.Riiber (48) NOR 26:13.8

2. I.Herola (39) FIN +0.2

3. E.Björnstad (42) NOR +7.8

4. M.Faisst (41) TYS +12.3

5. A.Watabe (47) JPN +18.0

6. J.Oftebro (7) NOR +21.5

7. M.Laheurte (17) FRA +29.7

8. F.Rehrl (46) ÖST +35.9

9. Y.Watabe (32) JPN +39.1

10. F.Braud (24) FRA +41.1

----------------------------------------------------

12. E.Hirvonen (28) FIN +1:11.2

43. A.Mäkiaho FIN + 4:31.8