Johaug körde sitt race från början – Pärmäkoski hängde bara med i 15 kilometer men var ändå bäst av de fyra finländarna i topp-15

Therese Johaug var som väntat helt överlägsen i Holmenkollen då skiddamerna åkte 30 kilometer i klassisk stil. Kampen om de övriga pallplatserna blev frenetisk. Natalia Neprjajeva fick länge åka ensam men hennes försprång höll till sist. I spurtstriden om tredjeplatsen korsade Ebba Andersson mållinjen snäppet före Ingvild Flugstad Östberg.

Damernas tremil i Holmenkollen inleddes exakt som förväntat. Therese Johaug satte direkt från start foten på gaspedalen.

Hon fick sällskap av Natalia Neprjajeva men ryskan tvingades tidigt släppa. Det innebar att både Johaug och Nerpjajeva fick åka för sig själva och jagades av en sextett som bland annat inkluderade Krista Pärmäkoski.

Lite före loppet hunnit halvvägs hängde Pärmäkoski inte med de övriga och tvingades släppa. Strax därefter gick tyskan Katharina Hennig samma öde till mötes.

Tuff kamp om tredjeplatsen

Den jagande kvartetten bestod i det skedet av svenskorna Ebba Andersson och Charlotte Kalla samt hemmaåkarna Astrid Jacobsen och Ingvild Flugstad Östberg.

Med 8,4 kilometer kvar valde alla förutom Kalla att byta skidor. Hon vann 20 sekunder på det och fick upp ett klart försprång till de jagande som reducerades till tre åkare.

Kallas försprång höll inte, utan hon fick så småningom sällskap av Andersson och Östberg som lyckats skaka av sig Jacobsen. Och det tog inte speciellt länge innan duon även lämnat Kalla bakom sig.

Andersson och Östberg jagade frenetiskt Neprjajeva men fick aldrig kontakt. På upploppet var Andersson lite starkare än Östberg och blev trea.

"Jag älskar att åka skidor i Holmenkollen"

Johaugs segermarginal till tvåan Neprjajeva var en minut och 46 sekunder.

– Det är verkligen speciellt. De två senaste åren har jag tränat så mycket här. Jag känner till banan riktigt bra. Visst var det fantastiskt att åka här. Jag älskar att åka skidor i Holmenkollen, sade Johaug i tv-intervjun.

– Jag åkte bara mitt eget race. Jag försökte ha kul där ute. På slutet tittade jag upp och såg alla som hejade på mig. Det betyder så mycket för mig.

Pärmäkoski sjua

Krista Pärmäkoski var bästa finländare på en sjunde plats. Hon förlorade ändå med nästan fyra minuter till segraren Johaug och var hela två minuter från en pallplats.

Kerttu Niskanen på elfte plats var näst bästa finländare. Laura Mononen överraskade positivt med sin tolfte plats och även Anne Kyllönen på 15:e plats åkte bra sett till förväntningarna.

Resultat:

1. Therese Johaug (NOR) 1.18:54,5

2. Natalia Neprjajeva (RUS) +1:45,9

3. Ebba Andersson (SWE) +1:49,9

4. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) +1:50,1

5. Charlotte Kalla (SWE) +2:17,9

6. Astrid Jacobsen (NOR) +2:32,1

7. Krista Pärmäkoski (FIN) +3:51,2

8. Katharina Hennig (GER) +4:11,9

11. Kerttu Niskanen (FIN) +4:44,9

12. Laura Mononen (FIN) +4:53,2

15. Anne Kyllönen (FIN) +5:21,5

28. Johanna Matintalo (FIN) +7:10,7

Susanna Saapunki bröt.