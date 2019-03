Röda Korsets vänverksamhet förde samman Knut och Ole: Ole var en lottovinst för mig!

Katastrofin keskellä ystävä on aarteista arvokkain.

Kun liki kuusikymppisten ystäväporukassa yhdellä on parantumaton sairaus ja toinen kamppailee syöpää vastaan, prioriteetit kolahtavat kohdilleen. Helin, Riston, Arjan ja Timon elämässä on ollut koettelemuksia liiankin kanssa, mutta niiden myötä kaikille on sanomattakin selvää, että tässä porukassa kukaan ei jää yksin.