Teaterrecension: När jyckarna håller i historielektionen somnar ingen – Mauri Kunnas Koiramäen Suomen historia är finurlig också som teater

Samuli Reunasen ohjaus käy joulusaarnasta.

Miksi maa on musta, miksi lapset itkevät? Mikä on ihmisen perimmäinen luonto? Minkä uskon tai filosofian varaan voi elämänsä rakentaa? Karamazovin veljekset kysyy ihmiskunnan suurimpia kysymyksiä, sekä ikuisia että päivänpolttavia. Samuli Reunasen debyyttiohjaus Kansallisteatterissa on sielultaan painavaa mutta otteeltaan irtonaista teatteria.