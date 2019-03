S:t Andreas kyrka i Lumparland står för veckans gudstjänst i Yle Vega

Andra söndagen i fastan kommer gudstjänsten i Yle Vega från S:t Andreas kyrka i Lumparland. Predikant och liturg är Benny Andersson och organist Ádám Kiss.

Andakter och Andrum

Måndag 11.3

06.54 Jonas Gehlin, Helsingfors

09.10 Jonas Gehlin, Helsingfors

Musik: Georg Wadenius och Trio X spelar folkmelodi.

19.15: Erik Vikström, Borgå

Musik: John Michael Talbot sjunger Here I am, Lord.

Tisdag 12.3

06.54 Maria Repo-Rostedt, Helsingfors

09.10 Maria Repo-Rostedt, Helsingfors

Musik: Iurima spelar River flows in you.

19.15: Kenneth Grönroos, Sibbo

Onsdag 13.3

06.54 Alexandra Äng, Jomala

09.10 Alexandra Äng, Jomala

Musik: Will Reagan United Pursuit sjunger Speak to the Silence.

19.15 Peter Sundqvist, Purmo (repris)

Musik: Johanna Grüssner sjunger Bred dina vida vingar

Torsdag 14.3

06.54 Anna Edgren, Åbo

09.10 Anna Edgren, Åbo

Musik: Benny Andersson spelar ett eget pianostycke.

19.15 Maria Repo-Rostedt, Helsingfors

Musik: Duo Horreaus-Trehard spelar Gnossienne nr 4 av Eric Satie.

Fredag 15.3

På fredagar i fastan berättar en rad personer om vad fastan betyder för dem – idag är det Sara Torvalds från Karis som talar.

06.54 Sara Torvalds, Karis

09.10 Sara Torvalds, Karis

Musik av Claude Debussy.

19.15: Hans Växby, Vanda

Musik: Tomas Boström sjunger sin egen sång Till din blomstrande äng.

Lördag 16.3

18.03 Ett ord inför helgen.

Söndag 17.3

19.15 Bön och tro

Textläsare: Carolina Lindström och Benny Andersson.

Musik: South Point Gospel.

Radiogudstjänst

Söndag 17.3

13.03 Gudstjänst firas med Lemland-Lumparlands församling.

Predikant och liturg: Benny Andersson.

Organist: Ádám Kiss.

Textläsare: Leif Andersson och Ann-Christine Pitzén.

Psalmer:

326 (O giv oss Herre av den tro)

936 (Herre jag sätter mitt hopp till dig)

333 (Lär mig att bedja av hjärtat)

316 (Gud välsigna och bevara)