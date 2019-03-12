 Hoppa till huvudinnehåll

Boeing 737 MAX-förbud medför förändringar i flygtrafiken vid Helsingfors-Vanda flygplats: Se vilka flyg som påverkas

Publicerad . Uppdaterad
Helsinki-Vantaan lentokentän terminali 2T
Helsinki-Vantaan lentokentän terminali 2T Bild: Kalevi Rytkölä / Yle flygfält,Helsingfors-Vanda flygplats,Finavia,terminaler (trafik)

I och med att Europeiska luftfartsmyndigheterna beslöt att förbjuda flygplan av modellen Boeing 737 MAX 8 i europeiskt luftrum påverkas en del av avgångarna och ankomsterna på Helsingfors-Vanda flygplats.

Här kan du se vilka flyg som påverkas.

Ankomster:

Tisdag 12.3.2019

  • kl. 21.55 Dubai FZ1783 (Flydubai)
  • kl. 22.20 Köpenhamn D8269 (Norwegian)
  • kl. 22.35 Stockholm D8215 (Norwegian)
  • kl. 22.55 Oslo D8317 (Norwegian)

Onsdag 13.3.2019

  • kl. 00.20 Teneriffa D8511 (Norwegian)
  • kl. 8.35 Stockholm DY4281 (Norwegian)
  • kl. 9.45 Rovaniemi D8121 (Norwegian)
  • kl. 11.40 Ivalo D8151 (Norwegian)
  • kl. 11.40 Istanbul TK1761 (Turkish Airlines)

Avgångar:

Tisdag 12.3.2019

  • kl. 18.25 Köpenhamn D8262 (Norwegian)
  • kl. 19.30 Oslo D8311 (Norwegian)
  • kl. 21:55 Dubai FZ1784 (Flydubai)

Onsdag 13.3.2019

  • kl. 6.25 Rovaniemi D8120 (Norwegian)
  • kl. 6.55 Stockholm D8202 (Norwegian)
  • kl. 7.35 Oslo D8301 (Norwegian)
  • kl. 7.50 Ivalo D8150 (Norwegian)
  • kl. 9.05 Stockholm DY4282 (Norwegian)
  • kl. 9.45 Gran Canaria 6B665 (TUI fly Nordic)
  • kl. 10.30 Teneriffa D8510 (Norwegian)
  • kl. 10.40 Gran Canaria D8502 (Norwegian)

Källa: FlightRadar24

Läs mera:

Tre av Shanghai Airlines Boeing 737 Max-plan på flygfältet i Shanghai 11.3.2019

Nu förbjuds Boeing 737 MAX 8 i hela Europa - Många flygbolag stoppar alla flygningar med olycksmodellen

Luftfartsmyndigheterna i Europa meddelar att Boeing 737 MAX 8-flygplan inte får användas i europeiskt luftrum. Också flygbolaget Norwegian meddelar att dess flygplansmodeller Boeing 737 MAX 8-plan stannar på marken.

Nyhetsöversikt svenska.yle.fi

Relaterat

2019

2018

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes