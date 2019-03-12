Boeing 737 MAX-förbud medför förändringar i flygtrafiken vid Helsingfors-Vanda flygplats: Se vilka flyg som påverkas

I och med att Europeiska luftfartsmyndigheterna beslöt att förbjuda flygplan av modellen Boeing 737 MAX 8 i europeiskt luftrum påverkas en del av avgångarna och ankomsterna på Helsingfors-Vanda flygplats.
Här kan du se vilka flyg som påverkas.
Ankomster:
Tisdag 12.3.2019
- kl. 21.55 Dubai FZ1783 (Flydubai)
- kl. 22.20 Köpenhamn D8269 (Norwegian)
- kl. 22.35 Stockholm D8215 (Norwegian)
- kl. 22.55 Oslo D8317 (Norwegian)
Onsdag 13.3.2019
- kl. 00.20 Teneriffa D8511 (Norwegian)
- kl. 8.35 Stockholm DY4281 (Norwegian)
- kl. 9.45 Rovaniemi D8121 (Norwegian)
- kl. 11.40 Ivalo D8151 (Norwegian)
- kl. 11.40 Istanbul TK1761 (Turkish Airlines)
Avgångar:
Tisdag 12.3.2019
- kl. 18.25 Köpenhamn D8262 (Norwegian)
- kl. 19.30 Oslo D8311 (Norwegian)
- kl. 21:55 Dubai FZ1784 (Flydubai)
Onsdag 13.3.2019
- kl. 6.25 Rovaniemi D8120 (Norwegian)
- kl. 6.55 Stockholm D8202 (Norwegian)
- kl. 7.35 Oslo D8301 (Norwegian)
- kl. 7.50 Ivalo D8150 (Norwegian)
- kl. 9.05 Stockholm DY4282 (Norwegian)
- kl. 9.45 Gran Canaria 6B665 (TUI fly Nordic)
- kl. 10.30 Teneriffa D8510 (Norwegian)
- kl. 10.40 Gran Canaria D8502 (Norwegian)