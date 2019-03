Kläbo överlägsen i herrsprinten – Mäki överraskade positivt genom att gå till semifinal där han inledde friskt: "En lite starkare kille skulle ha behållit sin plats"

I världscupen på skidor tävlades det i sprint i Drammen. Det blev norsk dubbelseger både på dam- och herrsidan. Maiken Caspersen Falla besegrade Astrid Jacobsen, medan Johannes Kläbo vann före Eirik Brandsdal. Joni Mäki tog sig till semifinal och imponerade stort. Sämre gick det för de tre övriga finländarna som tagit sig vidare från kvalet.

Bara två finska damer klarade av sprintkvalet och det med minsta möjliga marginal. Laura Mononen var 29:a och Krista Pärmäkoski 30:a. Och det var ingen skräll att både Pärmäkoski och Mononen hade gjort sitt efter kvartsfinalerna.

Mononen var sist i sitt heat och Pärmäkoski fyra.

– Jag behöver vara vassare för att kunna konkurrera om att gå vidare. Måhända var detta till hjälp inför Falun. Det var bra att få åka lite fortare efter lördagens tremil som fortfarande känns i benen, sade Mononen efter loppet.

Även Pärmäkoski var sliten efter tremilen.

– Kvalet var hemskt! Jag har varit så trött i två dagar. I kvartsfinalen gick det ändå lite bättre. Jag är inte besviken. Jag är helt enkelt så trött och kunde inte åka fortare.

De största överraskningarna var att varken svenskan Jonna Sundling eller norskan Kristine Stavås Skistad tog sig till semifinal. Heattrean Sundling var fem hundradelar för långsam, medan Skistad lämnade återbud på grund av sjukdom.

Finska herrarna i tufft sällskap

Även på herrsidan tog sig två finländare vidare från kvalet: Joni Mäki och Anssi Pentsinen. De fick åka i den första kvartsfinalen, där även de på förhand högt rankade Johannes Kläbo och Eirik Brandsdal var med.

Kläbo vann, Brandsdal var tvåa, Mäki fyra och Pentsinen sexa.

Aleksandr Bolsjunov hade åkt klart innan finalpasset på allvar kommit igång. Aleksandr Bolsjunov hade åkt klart innan finalpasset på allvar kommit igång. Bild: EPA-EFE/TERJE BENDIKSBY NORWAY OUT

I det andra heatet sågs kvartsfinalernas största skräll. Aleksandr Bolsjunov vara bara trea och eftersom han var långsammare än Mäki stod det klart att ryssen hade gjort sitt för dagen.

Det hade däremot inte Mäki, eftersom det visade sig att det första heatet varit klart snabbast. Mäki gick vidare på tid och var den enda finländaren som tog sig till semifinal.

Dahlqvist och Mäki ute

I semifinalskedet skedde den största skrällen i den andra damsemin. Svenskan Maja Dahlqvist hade svårt att hitta ett öppet spår på upploppet och kom i mål som trea, vilket inte räckte till en finalplats.

Joni Mäki inledde sin semifinal starkt och kom upp på det långa upploppet som tvåa. Han såg ut att gå mot en finalplats, men tappade på slutet och åkte i mål som femma, hela 1,22 sekunder efter Pål Aune som var fyra och gick till final.

– Det gick inte dåligt, trots att kvalet kändes riktigt illa. I finalpasset tände jag till, sade Mäki i tv-intervjun.

– Jag behöver bara förbättra spurten. Det kändes så bra! En lite starkare kille skulle ha behållit sin plats. Jag är fortfarande för svag. Nu gäller det bara att utvecklas.

Även sprinttränaren Mikko Virtanen var nöjd.

– Joni Mäki var helt otrolig en dag som Norge hämtade med sig hela den nationella gruppen hit. Det var en otrolig insats. Trots att kvartsfinalen såg långsam ut höll de tillräckligt god fart där.

– Nu behöver Joni få mer rågbröd i armarna.

Nilsson tappade på slutet

I damfinalen tog Maiken Caspersen Falla som förväntat initiativet. Hon var först uppe på upploppet där fyra damer kämpade om pallplaceringarna i avhängda Jessida Diggins och Anna Svendsens frånvaro.

Stina Nilsson såg inledningsvis ut att kämpa om segern men tappade stort strax före mål. Falla åkte i mål som etta före skrälltvåan Astrid Jacobsen från Norge och ryskan Natalia Neprjajeva på tredje plats. Nilsson blev fyra.

Överlägsen Kläbo

I herrfinalen tryckte Johannes Kläbo på gasen direkt och bara Eirik Brandsdal var ens nära att ge sprintkungen en match.

Kläbo vann i överlägsen stil före Brandsdal som var ungefär lika klar tvåa.

– Det är speciellt att åka i Norge där hemmapubliken hejar på oss, sade Kläbo.

– Jag älskar citysprintar och tycker att det är ett bra koncept. Det är lätt för publiken att hitta till tävlingarna.

Det blev en kamp om tredjeplatsen som Richard Jouve vann. Sondre Fossli åkte i mål som fyra och Oscar Svensson som femma.

Resultat, damer:

1. Maiken Caspersen Falla (NOR) 2:56,12

2. Astrid Jacobsen (NOR) +0,80

3. Natalia Neprjajeva (RUS) +1,06

4. Stina Nilsson (SWE) +1,28

Resultat, herrar:

1. Johannes Kläbo (NOR) 2:37,90

2. Eirik Brandsdal (NOR) +0,89

3. Richard Jouve (FRA) +2,17

4. Sondre Fossli (NOR) +3,34