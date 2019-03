På tv idag: Två medaljbommar i Östersund för Mäkäräinen, blir det äntligen en fullträff i distansloppet?

VM i skidskytte fortsätter idag med damernas distanslopp på 15 kilometer. Efter två missade medaljchanser börjar Mäkäräinens medaljförhoppningar vara få till antalet. I den stenhårda konkurrensen krävs nu ett perfekt lopp av Mäkäräinen om det skall bli framgång i Östersund.

VM har igen gått under förväntningarna för Kaisa Mäkäräinen. en 12:e och en 17:e plats är sämre än väntat men följer Mäkäräinens medelinsatser under säsongen så här långt.

Då skyttet inte fungerar klarar hon inte mera av att kompensera missarna med snabb åkning.

När hon tidigare var ohotad i spåret finns det nu plötsligt tio damer som kan åka lika fort som Mäkäräinen.

Leave this field blank

I distansloppet spelar skyttet en ännu större roll än i övriga grenar. Straffminuten för varje bom är svår att ta in i spåret.

För att Mäkäräinen skall kunna kämpa om seger krävs troligtvis idag prickfritt skytte.

Förhållandena i Östersund skall idag vara perfekta på vallen med väldigt svag vind. Det betyder att det kommer att finnas fler damer som skjuter prickfritt.

Presterar någon av de snabbare åkarna prickfritt måste även Mäkäräinen tänja sig till sitt yttersta.

Vid VM-tävlingarna 2015 pressade Mäkäräinen sig till medalj i just distansloppet på hemmaplan i Kontiolahti. I Oslo i i tävlingarna strax innan VM-bronset sköt hon prickfritt och var överlägsen på distansen.

En kombination av de båda tävlingarna skulle behövas idag för framgång.

Ekaterina Jurlova-Percht, Laura Dahlmeier, Marketa Davidova, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Anastasija Kuzmina och Hanna Öberg är kanske de största favoriterna till guld.