Filmrecension: Leaving Neverland är en omskakande och gripande dokumentär där två män berättar hur Michael Jackson utnyttjade dem sexuellt som barn

Bowie-teemaillassa myös Cracked Actor ja A Reality Tour.

David Bowielle alkuvuonna omistettava pitkä Teemalauantai on jo rakas traditiomme. Vuoden 2019 illan avaa Bowien uran hapuilevista alkuvuosista kertova aivan tuore dokumenttielokuva. Sen jälkeen nähdään kuuluisa mutta Suomessa aiemmin esittämätön tv-dokumentti Cracked Actor vuodelta 1975. Illan täydentävät konserttitaltio A Reality Tour ja video Where Are We Now?