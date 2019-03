Tysk triumf i distansloppet – Seppälä kom igen efter svag start

Tero Seppälä hade bra fart på sina skidor under distansloppet i VM i skidskytte i Östersund.

Tero Seppälä avslutade distansloppet starkt. Tero Seppälä hade bra fart på sina skidor under distansloppet i VM i skidskytte i Östersund. Bild: Lehtikuva

Tyskland fick fira sitt första guld på herrsidan i Östersund då Arnd Peiffer var snabbast före överraskaren Vladimir Iliev från Bulgarien. Tero Seppälä stod för en stabil insats och slutade 31:a.

Tero Seppälä var distansloppets klart bästa finländare men 23-åringens start var allt annat än lyckad. Han missade två skott vid det första liggande skyttet men avslutade desto starkare. Av de 15 sista skotten missade han endast ett.

– Tråkigt med missarna, men sen lyckades jag samla mig och även skidfarten blev bättre, sade Seppälä i Yles tv-intervju.

Enligt Yle Urheilus expert Paavo Puurunen sköt Seppälä riktigt bra med tanke på de tuffa förhållandena.

Seppälä förlorade till slut med nästan fem minuter åt vinnare Arnd Peiffer men lyckades åtminstone besegra grenlegendaren Martin Fourcade som hade en dålig dag och fick nöja sig med en 39:e plats.

Tyskland, Bulgarien och Norge

Arnd Peiffer var en av två deltagare som prickade samtliga 20 tavlor. Den andra var Vetle Sjåstad Christiansen som slutade åtta.

Tysken tog karriärens andra individuella VM-guld med över en minuts marginal till tvåan Vladimir Iliev från Bulgarien.

– Det här är en stor sak för mig. Jag har aldrig varit på prispallen i distansloppet i ett mästerskap, sade Peiffer till Yle efter tävlingen.

– Jag hade inte så höga förväntningar inför tävlingen och kände mig avslappnad. Det var kanske nyckeln till segern.

Bulgaren Iliev hade marginalerna på sin sida då han besegrade trean Tarjei Bö från Norge med endast 0,4 sekunder. Hemmahoppet Sebastian Samulesson fick nöja sig med en fjärde plats.

Olli Hiidensalo var idag 62:a och Tuomas Grönman 78:a. VM fortsätter imorgon med mixed sprintstafett.

Resultat, herrarnas distanslopp 20 km



1. Arnd Peiffer GER 52.42,4 (0)

2. Vladimir Iliev BUL +1.08,7 (1)

3. Tarjei Bö NOR +1.09,1 (1)

4. Sebastian Samuelsson SWE +1.35,7 (1)

5. Lukas Hofer ITA +1.53,2 (2)

6. Simon Desthieux FRA +1.54,0 (3)

7. Jevgeni Garanitshev RUS 1.56,5 (1)

8. Vetle S. Christiansen NOR +1.59,2 (0)

9. Johannes Bö NOR +2.00,8 (3)

10. Benedikt Doll GER +2.03,5 (3)

31. Tero Seppälä FIN +4.51,7 (3)

62. Olli Hiidensalo FIN +8.38,7 (4)

78. Tuomas Grönman FIN +10.36,9 (5)