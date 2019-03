Ami Aspelund skivaktuell med nordiskt tema

Ami Aspelund släppte sin första singel 1973. Under åren har Aspelund fått njuta av en fantastisk karriär inom musik och teater. Nu är hon aktuell med en ny skiva med ett nordiskt tema.

Den första singeln som släpps heter Vi ska inte sova bort sommarnatten, en låt hon gör tillsammans med Vegatoppenbekanta Erik-André Hvidsten.

- Den nya skivan som kommer ut senare under året ska heta Så in i Norden och är en samling låtar som jag själv valt ut. Låtar som jag längtat att få spela in, berättar Aspelund.

Låtarna framförs på svenska men det kommer att finnas inslag av de övriga nordiska språken.

- Jag ville gärna ha med Erik-André Hvidsten i låten Vi ska inte sova bort sommarnatten speciellt med tanke på att låten härstammar från Norge. Dessutom är Erik-André en trevlig person att jobba med och har en fantastisk röst, säger Aspelund.

Vem är Ami Aspelund? Gav ut sin första singel Apinamies året 1973

Representerade Finland i Eurovision Song Contest 1983 med låten Fantasiaa

Medverkar även i gruppen Roots Up!

Aktuell med låten Vi ska inte sova bort sommarnatten

- Jag har alltid känt att hela Norden är mitt hem. Vi borde samarbeta mycket mera över gränserna. Det finns så mycket kunnande och fina artister och framförallt vacker musik att ta del av i Norden och det är en liten bit av det jag ville ha med på min nya skiva, avslutar Aspelund.

