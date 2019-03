Kommentar: Storbritannien tvingades krypa till korset och anhålla om förlängt EU-medlemskap – nu riktas allt ljus på de övriga EU-länderna

Den 29 mars är med största sannolikhet inte datumet då Storbritannien lämnar EU. Det här står klart efter kvällens omröstning i det brittiska underhuset om tidtabellen för brexit.

Siffrorna 412-202 lämnade inget utrymme för spekulationer. En majoritet av de brittiska parlamentarikerna är inte beredda att lämna EU i slutet av mars under rådande omständigheter.

In i det sista försökte premiärminister Theresa May hålla fast vid den ursprungliga brexittidtabellen. Under de senaste veckorna har hon ändå tvingats medge att Storbritannien behöver mer tid för att något annat än ett avtalslöst brexit ska kunna vara möjligt.

I praktiken ger kvällens omröstning Theresa May ett mandat att anhålla om en förlängning av det brittiska EU-medlemskapet till den 30 juni. Det här förutsätter att parlamentet enas om ett avtal före den 20 mars.

Möjligt att britterna kommer att rösta i EU-valet i maj

Lyckas man inte enas om ett avtal tills den 20 mars kan det bli aktuellt med en längre förlängning av det brittiska EU-medlemskapet, slår regeringens godkända motion fast.

I praktiken skulle det här innebära att Storbritannien inte kan undvika att medverka i Europaparlamentsvalet i maj.

Blotta tanken på att tvingas medverka i ett ytterligare Europaparlamentsval torde ingjuta skräck i de hårdaste brexitförespråkarna inom Theresa Mays konservativa parti.

Frågan är om det här är tillräckligt för att få det konservativa partiet och dess nordirländska stödparti DUP att sluta upp bakom utträdesavtalet i en tilltänkt tredje omröstning nästa tisdag.

Det brittiska parlamentet den 14 amrs 2019. Det brittiska parlamentet röstade om brexit den 14 mars 2019. Bild: EPA-EFE/UK PARLIAMENTARY RECORDING UNIT / HANDOUT

Premiärminister Mays förhoppning förefaller vara att få majoriteten som motsätter sig avtalet med Storbritannien att smälta inför EU-toppmötet i Bryssel den 21-22 mars. Då har EU-ledarna möjlighet att välsigna en förlängning av Storbritanniens EU-medlemskap.

Men kommer EU-ledarna att bevilja Storbritannien mer tid?

Sannolikt kommer man att göra det. Men i så fall kommer det att ske med långa tänder och betydande dubier gällande den brittiska regeringens förmåga att få ordning på den kaotiska brexitprocessen.

Ett resultat i underhuset som snävar in marginalen mellan motståndarna och förespråkarna av skilsmässoavtalet med EU skulle ge de övriga EU-länderna en signal om att ett avtal mellan parterna fortfarande har förutsättningar att godkännas av de brittiska parlamentarikerna.

Förlängning av brexit eller oordnat utträde

Frågan om är om det här är för lite och för sent ur EU27-ländernas synvinkel. Det här argumentet kommer säkert att framföras då regeringarna börjar mangla sina positioner inför den kommande veckan.

Samtidigt lär tröskeln för att neka Theresa May en förlängning vara ytterst hög, givet att det är ett oordnat brittiskt utträde som ligger i den andra vågskålen.

Ett är klart: Det stundande EU-toppmötet i Bryssel ser ut att bli en politisk nagelbitare av rang.

Storbritannien har tvingats krypa till korset i och med kvällens omröstning. Nu är allt ljus riktat på de övriga medlemsländerna.