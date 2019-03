Nya avgifter för torgstånd i Ingå

Ingå kommun vill se en livligare verksamhet på torget invid småbåtshamnen. Kommunen har därför införskaffat fyra torgstånd som kan användas oberoende av väder.

Kommunstyrelsen har beslutat att det kostar 10 euro för ett torgstånd på två gånger två meter under en torgdag.

40 euro för en vecka

Under en vecka skulle det kosta 40 euro och för hela sommaren skulle avgiften vara 350 euro. Det skulle bara vara möjligt att hyra två torgstånd för hela sommarsäsongen.

För avgiftsbelagda marknadsdagar kommer ett tillägg på 25 euro per marknadsdag.

Tanken är att avgiften är tillräckligt förmånlig för att torgstånden ska användas, men att den inte ska vara så låg att någon reseverar plats utan att använda den.

Totalt 36 torgplatser

Det finns totalt 36 torgplatser på Ingå torg.Torgplatserna på tre gånger tre meter är avgiftsbelagda endast under marknadsdagar och kostar då 35 euro.

Marknadsdagarna är Lions loppis, Ingådagen och hantverkardagen.

Tidigare har också skördemarknaden varit avgiftsbelagd, men i år slopas torgplatsavgifterna under skördemarknaden på prov. Orsaken är att torgplatsreservationerna under de senaste åren har minskat under skördemarknaden.

Ingå kommun hoppas att evenemanget blir livligare om avgiften slopas.