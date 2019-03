Philip Järvenpää fortsätter dominera Vegatoppen – rösta här!

Ytterligare en vecka fortsätter den 18-åriga Jakobstadsbon Philip Järvenpää att toppa den finlandssvenska hitlistan. Hur kommer det att gå för veckans nya utmanare, Tomas Fantz och Ami Aspelund?

Philip Järvenpää fortsätter som etta på Vegatoppen med In the real world. Däremot säger vi farväl till både Benny Törnroos & Kent Sjöman och Jerry and the Outlaws som inte fick tillräckligt många röster och därmed får lämna Vegatoppen för den här gången.

Vi fortsätter precis som tidigare med två nya utmanare som hoppas på en plats på den enda hitlistan med enbart finlandssvensk musik.

Ami Aspelund utmanar med låten Vi ska inte sova bort sommarnatten och Tomas Fantz utmanar med Tårar i ett regn.

Här kan du läsa mera om veckans utmanare Ami Aspelund och Tomas Fantz.

1. (1) Philip Järvenpää / In The Real World: 22 %

2. (2) PERK / Beyond believing: 19.3 %

3. (ny) Nicklas Lantz / Hundra år av ensamhet: 12.9 %

4. (3) Temple of the stars / Nightspirit: 10.6 %

5. (4) Sandra Långbacka / Sidospår: 7.7 %

6. (6) Tom Håkans / Vinterdrömmar: 7.2 %

7. (ny) T.O.M / Blanco Post Office: 6 %

8. (5) Cold Case / So Others Can Live: 5.8 %

-----------------------------------------------------------

9. (7) Benny Törnroos & Kent Sjöman / Griniga gubbar: 5 %

10. (8) Jerry and the Outlaws / Big ol´ Puzzle: 3.5 %

Resultaten från Vegatoppen vecka 11 presenteras i Yle Vega torsdag 21.3.2019 med start kl.18.03. Då får du höra hur det går för listans låtar och artister. Listan kan du också höra i Yle Vega måndagar kl. 21.03. Du kan också lyssna via Arenan under 30 dagars tid.

Vegatoppens nya utmanare presenteras i Yle Vega, torsdagar kl.17.30.

