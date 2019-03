"Tror inte någon flyttar bort på grund av priserna" - höga avgifter på grund av stora lån för Kimitoöns vatten

Egnahemsförbundets färska undersökning visar att Kimitoön och Pargas är de dyraste platserna för egnahemshushåll - om man är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.

Jämfört med den billigaste kommunen, Kempele, är vattenkostnaderna cirka 800 euro högre per år och hushåll i Kimitoöns kommun.

Enligt undersökningen är också elöverföringskostnaderna i skärgården höga jämfört med de andra orterna, cirka 600 euro mer per år och hushåll än i de billigaste.

Birger Ekman bor mitt på Kimitoön och anslöt sig frivilligt till kommunaltekniken för några år sedan.

- Vår avloppsbrunn började vara på slutrakan och skulle ha behövt bytas ut. Vi anslöt också vattnet på samma gång, säger han.

Kimitoöns vatten har över 400 pumpstationer. En pumpstation på en snöig åker. Bild: Amanda Vikman/Yle

Ekman har varit nöjd med sitt beslut och säger att prisskillnaden inte har någon jättestor betydelse för honom.

- Inte visste jag att skillnaderna var så där stora, men vi har inga småbarn, låg vattenförbrukning och ekonomin i skick så kostnaderna för vattnet är inget vi tänker så mycket på. Inte tror jag att någon flyttar bort på grund av prisskillnaderna, säger han.

Efterlyser tydlighet

Kaija Savolainen, verksamhetsledare för Egnahemsförbundet, efterlyser tydlighet från kommunernas sida med vad de tar betalt för och hur mycket. Då skulle boendekostnaderna vara enklare att jämföra.

- Det är väldigt svårt som privatperson att bilda sig en uppfattning om boendekostnaderna i olika kommuner som det är nu. Olika orter tar betalt av sina invånare på olika sätt - vissa har högre kommunalskatt, andra tar in högre avgifter för vatten eller avfallshantering, säger hon.

Savolainen säger att familjer som flyttar in till en ny kommun kanske inte tänker på vad själva boendet kostar.

Billigaste och dyraste kommuner och städer att äga egnahemshus i. En graf med de kommuner där man betalar mest och där man betalar minst om man bor i egnahemshus. Bild: Egnahemsförbundet

- Man ser ofta på andra faktorer, som läge, omgivningen och vad huset kostar. Men sedan när man väl flyttat in och landat och kanske inser att boendekostnaderna är mycket högre än man trott är det inte så enkelt att flytta på sig igen, säger hon.

Stor skuldbörda som minskar sakta men säkert

Raimo Parikka, verkställande direktör för Kimitoöns vatten, sticker inte under stol med att företagets ekonomi inte är den bästa just nu. De stora investeringarna som Kimitoöns vatten har gjort tidigare är ekonomiskt tunga just nu.

- Det viktiga är var vi står i dag och hur vi på bästa möjliga sätt kan minska på skuldbördan utan att behöva höja priserna ytterligare, säger han.

Mellan 2016 och 2017 minskade skuldbördan från 10,4 miljoner euro till 9,5 miljoner. Bokslutet för 2018 kommer snart ut.

Raimo Parikka säger att man inte investerar annat än det man absolut måste de kommande åren. Raimo Parikka sitter vid datorn i sitt kontor. Bild: Amanda Vikman/Yle

- Om allt fortsätter som det gör i dag kommer skuldbördan att vara en helt annan redan om fem år, säger han.

Raimo Parikka är också besviken på lagförändringen från den 1.1.2019, som innebar att fler hushåll slipper tvångsansluta sig. En orsak till att vattnet är dyrt på Kimitoön är att man helt enkelt har färre kunder än man hade räknat med.

- Gamla uppskattningar hade räknat med över 600 invånare mer i Kimitoöns kommun än vi har i dag. Om alla 600 skulle ha varit våra kunder hade det betytt mellan 100 000 och 180 000 euro mera i intäkter, vilket skulle ha haft stor betydelse för ekonomin då vi lever på små marginaler, säger Parikka.

Billigare av en orsak

Kimitoöns vatten gör nu allt man kan för att inte kostnaderna ska stiga ytterligare. Det innebär att man har stram ekonomi och inte gör några stora investeringar.

Den billigaste platsen att bo på bland de 100 kommuner och städer som jämfördes var Kempele nära Uleåborg. Skillnaden i boendekostnader mellan Kimitoön och Kempele är ungefär 1 500 euro per år, varav drygt hälften består av vatten- och avloppskostnader.

Vatten- och avloppskostnaderna är mycket höga på Kimitoön och i Pargas när man jämför med andra orter. vatten som hälls i ett glas Bild: Derrick Frilund / Yle

Men det är samtidigt svårt att jämföra orter med varandra på grund av helt olika förutsättningar. I Kempele bor det cirka 18 000 personer och vatten- och avloppsavgifterna är cirka 500 euro per år och hushåll.

- Vi har en effektiv stadsplanering och egna vattenresurser. Vi har 300 kilometer vattenlinje och 200 kilometer avloppsvattenlinjer och orten är tätt bebyggd, säger Hannu Roikola vid Kempeleen vesihuolto.

I Kimitoöns kommun har man över 400 pumpstationer, 229 kilometer vattenledningar och 205 kilometer avloppsledningar.