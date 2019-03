femtioelvafrågor: "För att trygga forskningen behövs både säker finansiering och konkurrens mellan universiteten"

Anna-Maria Nordman som är forskningskoordinator i Korsholm ställer frågan hur partierna tänker garantera att grundforskningen i Finland kan fungera i framtiden?

- Nu är det väldigt mycket som bygger på tillämpad forskning, punktfinansiering och så vidare. Och själva grundforskningen, det som är basen för alltihopa, därifrån alla innovationsidéerna ska komma, alla misstag man måste göra: Hur har de tänkt garantera att det där fortfarande kan göras i Finland? frågar Nordman sig.

Professor Per Mickwitz vid Lunds universitet är vice ordförande för Finlands Akademi som finansierar högklassig vetenskaplig forskning i Finland.

Finlands Akademi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet.

På sin hemsida skriver Finlands Akademi att man “vill bidra till att stärka den finländska forskningens förnyelseförmåga och göra forskningen mångsidigare och mer internationell. Vår verksamhet omspänner samtliga vetenskapsgrenar.”

Professor Per Mickwitz vid Finlands Akademi säger att grundforskningen är mycket viktig för landet. Per Mickwitz i mörk kostym och kravatt utanför Finlands Akademi. Bild: copyright Maarit Kytöharju

- Det som jag skulle se som det viktiga är att det A) finns tillräckliga resurser för forskning och B) att det finns olika sätt att sätta agendan för forskningen. Det som är viktigt är att det finns den forskning där forskarna själv oberoende kan sätta agendan, säger Mickwitz.

Finlands Akademi finansierade forskning med 458 miljoner euro år 2019. En del av stödet till vetenskaplig forskning finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus intäkter.

I år är vinstmedlens andel av den totala stödsumman 70,7 miljoner euro.

De Gröna är djupt oroade över det nuvarande läget och elaborerar saken mer i detalj. Partiet vill garantera högskolorna en tillräcklig fast grundbudget för grundforskning.

De Gröna vill bli av med kortsiktigt resultatinriktat projekttänkande och byråkratirumba som försvårar forskningen och gör att hjärnflykten till utlandet ökar.