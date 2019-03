Filmrecension: On The Basis of Sex – möt skjutjärnsjuristen som i verkligheten plockar poäng i alla åldersgrupper

Hon var en av de första kvinnorna som tilläts studera juridik vid Harvard. Hon var en av de första kvinnorna i USA:s högsta domstol. Idag är hon en idol för många. Men hur funkar filmen om henne?

Det börjar mäktigt. Med pompös musik som ackompanjerar en hop män som med taktfasta steg är på väg framåt. Ett hav av strikta kostymer, välansade frisyrer och designade portföljer.

Småningom inser vi att hela gruppen är på väg in i en anrik byggnad. Och plötsligt kan vi urskilja en späd kvinna som banar sig väg genom det gråa havet.

Kvinnan heter Ruth Bader Ginsberg och står i beråd att inleda sina studier vid Harvards juridiska institution.

Inte för att någon önskar henne välkommen. Tvärtom. Öppningstalet handlar om hur en Harvardman beter sig. Vilka värderingar som driver honom. Vart han är på väg.

Behöver det sägas att Ruth knyter näven i den mentala fickan och bestämmer sig för att visa att hon har något att komma med. Mer än någon annan.

En fascinerande kvinna

Det råder ingen tvekan om Ruth Bader Ginsberg från första stund varit en kraft att räkna med på den amerikanska, juridiska arenan.

Den verkliga Ruth. 86-åriga Ruth Bader Ginsberg jobbar fortfarande. Ruth Bader Ginsberg under ett framträdande i New York. Bild: Justin Lane

Tidigt gick Ginsberg in för att försöka åtgärda den förlegade synen könsrollerna i relation till samhället. En syn som tvingat kvinnor att finna sig i att bli avfärdade, nedvärderade, undervärderade.

Länge arbetade hon i motvind och det stora genombrottet kom ironiskt nog med ett fall där en man diskriminerats av genderskäl.

Och visst fungerar såväl detta enskilda fall som filmen i sig som en talande bild av hur samhället ofta fungerar. Det krävs en kränkt man för att andra män skall inse att det kanske är något lurt med strukturen.

En inte så fascinerande film

Det som gör att On The Basis of Sex skaver lite som filmupplevelse är att den till sitt väsen upprätthåller en del av den struktur som Ruth Bader Ginsberg med sitt agerande försökt komma åt.

En struktur som inte riktigt verkar lita på att kvinnans yrkesroll är tillräckligt spännande för att bära upp en film utan att det behövs en rejäl dos familjeliv för att pigga upp helheten.

Par i rätten. Armie Hammer spelar den feministiska drömmannen. Paret Martin och Ruth Ginsberg på väg till rätten. Bild: Jonathan Wenk

I det här fallet är familjen visserligen underbar och framhäver styrkan med en gemensam värdegrund och kampanda, men trots det känns hemmabiten som en eftergift för kravet på traditionell Hollywooddramatik.

Maken Martin (Armie Hammer) är ganska långt en feministisk idealman och dottern Jane (Cailee Spaeny) en analytisk rebell som personifierar nästa fas i jämställdshetskampen.

Filmens manus är skrivet av Ruth Bader Ginsbergs brorsson Daniel Stiepleman som enligt uppgift sålde idén till sin kända släkting med orden "det blir en berättelse om ett äktenskap".

Frågan är varför hon själv velat lägga fokus på det perspektivet?

Vi möts i rätten - med rätta

Behovet av att klämma in privatlivet tär en del på intresset under filmens mittparti, men det glömmer man när den avslutande akten väl kommer igång.

Vi har det spännande fallet. Vi har försöken att övertyga omvärlden om vikten av det. Vi har färgstarka kolleger som juristerna Dorothy Kenyon (Kathy Bates) och Mel Wulf (Justin Theroux).

Tre starka kvinnor. Ruth (Felicity Jones) och hennes dotter Jane (Cailee Spaeny) söker upp juristen Dorothy Kenoyn (Kathy Bates) för att få råd på vägen. Ruth med dottern Jane i samspråk med juristen Dorothy Kenyon. Bild: Jonathan Wenk

Vi har laddade scener där Ruth äntligen tar sig ton mot männen som en gång försökte förminska hennes kapacitet och undergräva hennes förutsättningar att ta sig framåt.

Och vi har den explosiva rättegång som förändrade synen på vad man har rätt att förvänta sig av någon med hänvisning till hens kön.

För visst är det i rätten det amerikanska samhället ofta formas. Och visst är det filmerna om dessa rättegångar som får den breda publiken att inse betydelsen av att ord och attityder vägs och omvärderas.

Därvidlag fyller filmen om Ruth Bader Ginsberg en viktig funktion. Sedan är det upp till var och en att följa upp tråden från det 1970-tal där filmen lämnar oss.

För kampen är ingalunda över och 86-åriga Ruth Bader Ginsberg hör till dem som aldrig slutat kämpa.