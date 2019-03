Bio

Ända sedan rymdtitanen Thanos levererade den största chocken för biopubliken i april 2018 har vi suttit med häpnadens finger i förvåningens mun.

Eller ja, åtminstone 50 % av universums befolkning. I juli fick vi lite abstinenslindring i väntan på fortsättningen i form av Ant-Man and The Wasp. Det var första gången en av Marvels kvinnliga superhjältar fick figurera med sitt namn i en Marvel-filmtitel.

Bättre än Wonder Woman, och Brie Larson överträffar förväntningarna. Captain Marvel -elokuvan pääroolin esittäjä Brie Larsson. Bild: ©Marvel Studios 2019

Men nu är det äntligen dags! Brie Larsons Captain Marvel gjorde entré på vita duken i den 21. filmen i The Marvel Cinematic Universe för ett par veckor sedan. Karaktären förväntas vara en av de stora räddarna i nöden i den fjärde Avengersfilmen Endgame som har världspremiär den 26 april.

Handlingen utspelar sig under 90-talet och soundtracket är just så perfekt som man kan förvänta sig. Länge har 80-tals nostalgin dominerat popkulturen i bland annat tv-serien Stranger Things och Stephen King-filmen IT. Men nu får vi äntligen en hyllning till det skönaste årtiondet av dem alla. (argument för och/eller emot tas tacksamt emot i kommentarsfältet), och vi får också svaret på den stora frågan: Hur Nick Fury blev blind på ena ögat.

Det bästa med filmen?

- Brie Larsons och Samuel L. Jacksons sköna personkemi.

- Ben Mendelsohn.

- Katten Goose.

Silja Sahlgren-Fodstads recension.

Var? På bio.

När? Nu.

Med vem? En med specialeffekter föryngrad Samuel L. Jackson -----------------I--- Katten Goose.