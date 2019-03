12 000 fotbollsturister åkte aldrig ut ur Ryssland efter VM - finskt-ryskt gränssamarbete avgörande

Med ett Fan-ID kring halsen kom man in både i Ryssland och på fotbollsstadion.

Med ett Fan-ID kring halsen kom man in både i Ryssland och på fotbollsstadion. Bild: Yle/Kerstin Kronvall

Enligt de ryska migrationsmyndigheterna har omkring 5 500 fotbollsturister aldrig åkt hem efter fotbolls-VM i somras.

De ska, enligt myndigheterna, ha kommit till tävlingarna med avsikt att söka sig över gränsen till något EU-land och där anhålla om asyl.

Under fotbolls-VM var det möjligt att resa in i Ryssland utan visum. Då man köpte en biljett till en fotbollsmatch fick man något som kallades ett Fan-ID.

Det fungerade samtidigt som ett visum och gav innehavaren rätt att resa till Ryssland.

Tusentals stannade kvar

Under VM kom cirka 650 000 fotbollsturister in i landet, men av dem åkte 12 000 aldrig ut. Under hösten och vintern har myndigheterna upptäckt och gripit en stor del av dem.

De har skickats hem.

Nu har säkerhetstjänsten och inrikesministeriet satt som mål att alla fotbollsturister som olagligt uppehåller sig i Ryssland ska hittas och utvisas före slutet mars månad, skriver tidningen Moskovskij komsomolets.

För Finlands del har de ryska myndigheternas åtgärder en viss betydelse. Många av dem som har stannat i Ryssland efter fotbolls-VM kan nämligen tänkas söka sig västerut för att ansöka om asyl.

Gränssamarbetet är avgörande

För tillfället fungerar det finsk-ryska gränssamarbetet och den som inte har pass och visum släpps inte vidare över gränsen åt någotdera hållet.

Gränsbevakningsväsendet i Finland säger till Svenska Yle att bara tio så kallade fotbollsturister har sökt asyl i Finland. Fem av dem kom över landgränsen, fem till en flygplats.

Men alla minns hur det var 2015-16 då de ryska gränsbevakarna plötsligt slutade tillämpa samarbetsöverenskommelsen, och släppte igenom närmare tvåtusen asylsökande.

På det ryska utrikesministeriets representation i Sankt Petersburg betonar chefen Vladimir Zapevalov det goda samarbetet mellan Ryssland och Finland.

Han säger att drygt femtusen av över en halv miljon fotbollsturister inte är särskilt många.

Även om han själv inte vet var dessa personer befinner sig är han säker på att de myndigheter som har ansvar för migrationsfrågor vet var de ska leta.

Systemet med visumfrihet för fotbollsturisterna var en framgång

Han tycker fortfarande att systemet med ett enda dokument som samtidigt var både biljett och visum var bra.

- Det var ett helt nytt sätt att välkomna utländska turister och de kunde till och med åka gratis på vissa tåg, säger Zapevalov.



Vladimir Zapevalov Vladimir Zapevalov från det ryska utrikesministeriet tror inte de avhoppade turisterna blir något problem. Bild: Yle/Kerstin Kronvall

Han anser att den välvilja som Ryssland fick genom det smidiga systemet betyder mera än att vissa utnyttjade det.

Överhuvudtaget hoppas han på mera direktkontakt mellan människor trots de politiska motsättningarna mellan Ryssland och väst.

- Sankt Petersburg ligger i framkanten när det gäller kontakt på gräsrotsnivå, och Finlands generalkonsulat sköter visumhanteringen effektivt, säger Zapevalov.

Säkerhetstjänsten rapporterar om gripna turister

I mitten av februari grep säkerhetstjänsten FSB tre nigerianer i närheten av gränsen till Finland, skriver Rossijskaja gazeta.

Enligt tidningen hade två av de gripna planerat ta sig till Finland, medan en av dem sökte jobb och ville stanna i Ryssland. De utvisas nu och blir också tvungna att betala böter.

Tidigare har fotbollsturister gripits både vid gränsen till Finland och till Estland.

Polisen i Viborg är aktiv

I somras stoppade polisen i Viborg flera fotbollsturister, som kom till staden från Sankt Petersburg.

Tolken Anna Voronkova, som under tågresan blev bekant med några fotbollsresenärer från Bangladesh, berättade då för Svenska Yle om hur polisen tog turisterna åt sidan då de steg av tåget.

De blev utfrågade utan tolk och sedan tvingades de återvända till Sankt Petersburg utan att ha sett parken Monrepos, som de hade sagt sig vilja besöka, berättade Voronkova.

Uppgifter om liknande händelser nådde också medborgarorganisationen Grazjdanskoje sodejstvie (Medborgarhjälpen) som misstänkte att polisen i Viborg använde sig av etnisk profilering då de stoppade vissa turister.

Om det skrev bland annat webbtidningen The Village i juni.