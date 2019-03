Doktorsavhandling: Inga lakritsprodukter alls för personer med högt blodtryck

Blodtrycket höjs via fler mekanismer än vad man tidigare känt till då man äter lakrits, visar ny forskning.

En del människor reagerar kraftigare på det glycyrrhizin som finns i lakrits, och därför uppmanas nu personer med förhöjt blodtryck att inte alls äta produkter med lakritsextrakt.

- Den som lider av högt blodtryck ska helt undvika produkter som innehåller lakritsextrakt, säger forskaren Elina Hautaniemi vid Tammerfors universitet till Yle uutiset.

Lakritsextrakt finns i många produkter

Lakritsextrakt, som framställs ur lakritsrot, kan finnas i exempelvis sojasås, salmiak, alkoholdrycker, te, bakverk, glass, och godis som inte räknas som lakrits och naturpreparat.

Halterna av det i sammanhanget skadliga ämnet glycyrrhizin varierar mellan olika produkter, och mängden framgår inte från förpackningarna.



salmiak och lakrits på bord Bild: Mikael Crawford/Yle

Därför är det enligt Hautaniemi svårt att slå fast en säker gräns för konsumtion.

- Om blodtrycket är normalt kan man äta lakrits med måtta och sporadiskt.

Påverkar blodtrycket länge efteråt

Testpersonerna i studien åt 120-300 gram lakritsprodukter varje dag under två veckors tid.

Deras blodtryck steg under tvåveckorsperioden i genomsnitt lika mycket som man brukar lyckas sänka trycket med hjälp av en vanlig dos blodtrycksmedicin.

Dessutom konstaterades ökad artärstelhet och perifera cirkulationsrubbningar hos testpersonerna.

Från tidigare har man känt till att glycyrrhizin fått blodtrycket att stiga genom att salt och vätska samlas i kroppen.

Lakrits kan ha en blodtryckshöjande effekt som varar i flera veckor. Därför uppmanas läkare att alltid fråga blodtryckspatienter om de avnjutit något med lakrits i.

Doktorsavhandlingen i internmedicin Haemodynamic influences of liquorice and fermented milk products containing lactotripeptides and plant sterol esters granskas vid Tammerfors universitet den 29 mars. Förutom lakrits undersöktes fermenterade mjölkprodukters inverkan på blodtrycket.