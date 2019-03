I vinter har paret imponerat med ett akrobatiskt rotationslyft i bägge tävlingsprogrammen. Idén fick Matthias från en dansvideo på Youtube. Genom att kombinera element därifrån med element från andra isdanslyft skapades ett lyft som ser mer skrämmande ut än det känns, intygar Juulia.

– Visst, det händer väldigt mycket på kort tid och man måste vara beredd att reagera snabbt. Om den ena är lite trött och inte reagerar tillräckligt snabbt, kan det förstås ske en olycka. Man får vara skärpt, men rädd är jag inte.

Intresset hade funnits där redan tidigare

Sin första kontakt med isdansen fick Matthias Versluis i själva verket redan som 15-åring, när han på grund av en knäskada inte kunde träna normalt på nästan ett år. En del av rehabiliteringen var att gå på isdanstimmar för att stärka musklerna runt knäet.

Då, år 2010, hade han inga tankar på att byta gren.

Även Juulia hade sneglat mot isdansen lite grann redan som singelåkare. Hon hade sett mycket på isdans och fått inspiration till sin egen åkning därifrån.

– Jag har alltid älskat själva skridskoåkningen och att uppträda, och isdansen fokuserar ju mest på det. Visst är den också teknisk då man kommit så här långt, men allra mest handlar det ändå om att uppträda och öppna sig för publiken. Dessutom har jag en partner! Det är härligt att göra allt tillsammans med en annan.

Och det blir många timmar tillsammans för isdansarna, konstaterar Matthias och redogör för parets veckoprogram.

– Som singelåkare hade vi 1–2 timmar is per dag och nu har vi upp till fyra timmar. En vanlig vecka har vi cirka 18–20 timmar is, fyra timmar dans och en timme pilates eller yoga.

Kroppen tackar för grenbytet

Orsaken till att singelåkarna tränar mindre på is är hoppens enorma belastning på kroppen. Stressfrakturer, problem med rygg, höfter, knän och vrister är inte ovanliga.

– Som singelåkare hade man tur om man fick uppleva en dag utan någon som helst smärta i kroppen. Nästan varje dag hade man ont någonstans. Sen jag bytte till isdans har jag kunnat träna helt smärtfritt. Det har varit skönt.

Men visst har singelåkarkarriären satt sina spår, inte bara på kroppen, utan också på yrkesvalet. Matthias studerar till fysioterapeut vid Yrkeshögskolan Arcada.