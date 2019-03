Mercedes helt i en klass för sig i säsongens första kval – Bottas besviken tvåa då Hamilton tangerade F1-rekord

För första gången får Valtteri Bottas starta från första ledet i Australiens GP. Men till seger i tidskvalet räckte finländarens supervarv inte då stallkompisen Lewis Hamilton knep pole position för åttonde gången i Melbourne. Kimi Räikkönen startar från ruta nummer nio.

Valtteri Bottas var på väg att få en fullständig drömstart på säsongen. Ända in i slutskedet ledde finländaren tidskvalet inför Australiens Grand Prix.

Men i slutskedet gick det som det brukar. Stallkamraten Lewis Hamilton stod för ett ännu snabbare varv och Bottas tvingades nöja sig med en andra plats.

– Det var roligt, jag njöt. Men tyvärr var det inte tillräckligt bra för att ta pole position. Men jag ser fram emot loppet i morgon, sade Bottas i tv-intervjun genast efter kvalet på Albert Park.

– För laget var det ett strålande resultat efter en lite svårare vinter, konstaterade Bottas.

Det var Mercedes för hela slanten i säsongens första tidskval. Överlägsenheten var total.

Lewis Hamiltons första plats i kvalet betyder att han för sjätte gången i rad startar Australiens GP från den första rutan. Totalt under karriären har Bottas åtta gånger vunnit tidskvalet i Melbourne.

Med det tangerar den brittiska föraren ett F1-rekord. Bara två verkliga grenlegender, Michael Schumacher och Ayrton Senna, har lika många gånger knipit pole position på samma bana.

– Det var så tajt att jag bara skakar. Vilken fin dag, var Hamiltons första kommentar i den internationella tv-intervjun efter tidskvalet.

– Efter testerna visste vi inte hur bra vi var. Vi hoppades att vi skulle vara så här bra men kunde inte veta säkert. Känns bra att vi kunde visa det här. Det var ett bra teamarbete, Valtteri gjorde ett otroligt jobb, konstaterade Hamilton.

Kimi Räikkönen fick en fin start i sitt nya stall Alfa Romeo. Den rutinerade finländaren var illa ute i starten av kvalet och var på väg att åka ur redan i den första gallringen.

Men med knapp marginal tog sig Räikkönen vidare, och till slut avslutade han en händelserik dag på nionde plats.

– Jag hade lite problem med bilen, men det kändes bra under tidskvalet. Men jag fick inget ordentligt varv till stånd, på så sätt är jag besviken. Jag hade lätt kunnat plocka några placeringar, sammanfattade Räikkönen för CMore.