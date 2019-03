Samtliga finländare åkte ut i kvarten – Ristomatti Hakola närmast semifinal, men kunde inte rå på VM-medaljörerna

Ristomatti Hakola var urstark i prologen, men ställdes ändå mot både Johannes Hösflot Kläbo och Federico Pellegrino i kvartsfinalen i Falun. Resultatet: En tredjeplats och en knappt två sekunder för långsam tid.

– Det blev bara att åka och se hur långt det räcker, konstaterar Ristomatti Hakola efter sin kvartsfinal i Falun.

Hakola visade upp imponerande takter redan i sprintkvalet, där han var fjärde snabbast, men i kvartsfinalen var farten snäppet för hård. Johannes Hösflot Kläbo åkte i mål som etta och Federico Pellegrino knep andraplatsen.

Hakola kom i mål som trea, knappt nio tiondelssekunder efter Kläbo. Men tiden räckte inte till för en lucky loser-biljett till semifinalerna.

– Min plan var att hålla täten från start. Jag visste ju ändå att Kläbo skulle susa förbi i något skede. Det var också ganska hög nivå på heatet. Både VM-guld- och silvermedaljören i samma tävling, säger Hakola i Yles tv-intervju efteråt.

Hakola slutade på 13:e plats i tävlingen.

– Det har varit tungt i vinter, då jag har varit sjuk i sammanlagt en månad. Men i dag kändes det som att gamla goda ”Rise” är tillbaka, säger Hakola, som berättar att han inte kommer att tävla i söndagens 15 km fri stil.

Lauri Vuorinen slutade femma i samma heat, 2,32 sekunder efter Kläbo.

Nedförsbackarna ställde till det för Mäki och Pärmäkoski

Kvalsjuan Joni Mäki fick det inte alls att stämma i sitt heat. Mäki kom i mål som sjätte och sista man, nästan tre sekunder efter Emil Iversen.

– Jag var på fel ställe i fel tid hela tiden, kändes det som. Man måste nog vara på sin vakt i de här nedförsbackarna, summerar Mäki.

I damsprinten var Krista Pärmäkoski i sin tur den enda finländaren som klarade kvalet, men lyckades inte heller i kvartsfinalen. Pärmäkoski kom i mål som femma efter att Mari Eide vurpat framför henne.

– Det var all in från start. Men då Eide föll framför mig så fick jag ta det lite försiktigare i nedförsbacken. Jag visste nog att man måste vara på sin vakt. Snön i kurvorna är väldigt mjuk, summerar hon för Yle.

Stina Nilsson knep segern i damtävlingen närmast före Maiken Caspersen Falla och Maja Dahlqvist. I herrtävlingen blev det en trippelseger för Norge med Johannes Hösflot Kläbo högst upp på pallen.

Kläbo säkrade i och med förstaplatsen segern i sprintcupen.

Världscupshelgen i Falun fortsätter på söndag med 10 km i fri stil för damerna och 15 km i fri stil för herrarna. Yle sänder tävlingarna direkt i TV2 och på Arenan med svenskt referat.

Resultat:

Damsprinten

1. Sina Nilsson SWE 3.07,72

2. Maiken Caspersen Falla NOR +0,67

3. Maja Dahlqvist SWE +2,14

4. Ida Ingemarsdotter SWE +3,13

5. Ingvild Flugstad Östberg NOR +5,09

6. Anamarija Lampic SLO +8,87

Herrsprinten

1. Johannes Hösflot Kläbo NOR 2.52,38

2. Emil Iversen NOR +0,10

3. Sindre Björnestad Skar NOR +0,28

4. Federico Pellegrino ITA +0,71

5. Martin Bergström SWE +1,97

6. Eirik Brandsdal NOR +2,18