I dag kan deras namn associera till pop- och rapartister, Alma och Nelly B… Men för Alma Söderhjelms del blev hon känd bland annat för sina vassa kåserier samt skandalromanen Kärlekens väninna, 1922 medan Nelly B, det vill säga Melli Beese, några år tidigare, 1911 kom att bli Tysklands första kvinnliga pilot.

Deras liv har nu på olika sätt fångats i varsitt prosaverk, Alma. En roman skriven av Merete Mazzarella och Nelly B:s hjärta, författad av Aris Fioretos. Alma Söderhjelm blev dessutom känd som Finlands första kvinnliga professor – historia var hennes ämne.

Merete Mazzarella och Aris Fioretos har båda en egen agenda för sitt skrivande om just dessa personer. Mazzarella säger bland annat att hon under sitt kvartssekel med Alma har identifierat mig med henne eller i varje fall känt igen sig i en hel del av det hon var och tänkte och kände, medan Fioretos närmast utgår från slutet av Mellis liv i sin undersökning av historiens tomrum, av mikrohändelser och av hur förälskelse möjligen tog sig uttryck i 1920-talets Tyskland.

Amelie Beese, kallad Melli, växte upp i en förort till Dresden i Tyskland. Hennes far arbetade först i ett stenbrott, varpå han blev byggherre och slutligen arkitekt, berättar Fioretos.

Fadern lärde tidigt sin dotter grundläggande principer för hur man bygger och också hur man kan ordna sin tillvaro. Fioretos nämner hur det i brev framkommer att Melli redan knappt som tonåring gör fantastiska, komplicerade snöskulpturer föreställande exempelvis djur och byggnader.

I Tyskland var kvinnor inte välkomna på akademiska konstskolor i början av 1900-talet, så Melli sökte till Den Kungliga Konstakademien i Stockholm. Där gjorde hon bland annat skulpturen ”Fotbollsspelare”, ett för tiden ovanligt motiv och verk som Fioretos beklagar att har försvunnit.

Alma Söderhjelm föddes i Viborg, där hon också gick sin skola. Hennes far var prokurator, det vill säga Finlands högsta juridiska tjänsteman och den som försökte tala generalguvernör Nikolai Bobrikoff tillrätta under förryskningen kring sekelskiftet 1800-1900 fram till dess Bobrikoff sköts 1904.

Mazzarella berättar att Alma och hennes sju systrar uppfostrades i en anda av likriktning. Det syntes bland annat i deras uppdrag att renskriva faderns protokoll under somrarna.

För att få protokollen att se prydliga och enhetliga ut skulle alla åtta systrar ha samma handstil och:

- Det här med protokollen tycker jag är så fascinerande just som symbol för likriktning och någon sorts tvång. Och hela den här andan bröt ju Alma resolut med, betonar Mazzarella.

Fioretos berättar att Melli vintern 1908 läser om flygpionjärerna i synnerhet i Aftonbladet och när hon följande år är tillbaka i Dresden lägger hon planerna på att bli skulptör på hyllan. Nu tenterar hon matematik, skeppsbyggnad och ingenjörsvetenskap inom luftfarten.

Bakom Mellis flygförarlicens i Berlin 1911 ligger hårt arbete och många livsfarliga situationer. Rädsla och fördomar får manliga flygförare att reagera helt horribelt; de häller socker i Mellis tank, de byter ut tändstiften mot gamla, de skär sönder hennes fallskärmar…

Med finansiellt bistånd av sin mor lyckas Melli öppna en flygskola 1912. Samma år designar hon och får patent på ett flygplan.

Tillsammans med en av sina elever från flygskolan planerar hon också en flygande båt. Relationen med eleven, fransmannen Charles Boutard blir nära och 2013 gifter de sig och driver flygskolan tillsammans ända tills första världskriget leder till att staten konfiskerar flygplanen.

På den här tiden var kvinnor tvungna att överta makens medborgarskap och som fransmän uppfattas de nu som oönskade på tyska flygfält. Efter kriget påbörjar Melli och hennes man en skadeståndsprocess, men de får väldigt lite ersättning för allt de har förlorat.

Charles får dessutom tuberkulos, Melli sköter troget om honom, men till slut går äktenskapet i tu och två år senare dör Melli Beese. Hon skjuter sig själv i sin lägenhet i Berlin.