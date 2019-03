Johaugs totala dominans fortsätter – två finländare topp-10 i tungt före i Falun

Samtliga gånger som Therese Johaug ställt upp i lopp där det delats ut världscuppoäng den här säsongen har hon vunnit. 10 kilometer fritt i Falun blev inget undantag. Norsk favoritseger i en tävling där både sexan Krista Pärmäkoski och tian Kerttu Niskanen var nöjda med sina insatser.

Loppets tia Kerttu Niskanen beskrev på ett bra sätt förutsättningarna som gällde när damerna körde 10 kilometer med intervallstart i världscupen i längdåkning i Falun.

– Föret var bra med tanke på min fristilsåkning. Det handlade mer om ork än teknik och finlir, säger Niskanen till Yle med ett brett skratt.

Det var ett tufft millopp det handlade om. Men oavsett varierande yttre förutsättningar ser täten på resultatlistan identisk ut för skiddamerna den här säsongen. Therese Johaug är etta.

Så också i Falun där norskan vann närmast före Ebba Andersson från Sverige och Jessica Diggins från USA.

”Kändes inte bra för någon”

– Det var svåra förhållanden. På vissa stället var det snö och på vissa var det is. Det kändes inte så bra för mig, men det tror jag inte det gjorde för någon, säger Johaug i segerintervjun på Lugnets skidstadion.

Johaugs segersvit håller i sig. Hon har i comebacken efter dopningsavstängningen fortfarande inte förlorat ett enda distanslopp. Och varje gång det delats ut världscuppoäng den här säsongen med Johaug på startstrecket har hon tagit full pott.

– Fint att säsongen snart är slut, ibland känner jag mig lite trött i huvudet. Men sen tänker jag ibland också att ”nej, jag vill inte att säsongen ska vara över”, konstaterar Johaug.

Bakom trion på prispallen slutade Ingvild Flugstad Östberg på fjärde plats, men norskan utökade sin ledning i världscupen totalt då tvåan Natalia Neprjejeva från Ryssland inte kunde ställa upp på grund av sjukdom.

"Spåren höll inte alls"

För finländsk del var helhetsinsatsen i Falun godkänd. Krista Pärmäkoski var som väntat bästa blåvita med en sjätte plats.

– Helt okej. Starten var tung för mig, och föret var väldigt utmanande. Spåren höll inte alls, säger Pärmäkoski som erkänner att hon är slutkörd redan innan världscupavslutningen i Kanada.

– Jag är trött, det ändrar inte förrän jag får vila. Men hoppas på solsken i Kanada så är humöret bättre, säger Pärmäkoski till Yle.

Kerttu Niskanens humör var på topp redan i Sverige. Tionde platsen gladde stort.

– Det känns bra med tanke på att det var fri stil. Jag kunde åka fort utan att tänka på tekniken. I början kändes det alltför bra, som om det inte fanns några spärrar alls. Andra varvet var inte lika enkelt men helt okej, säger Niskanen.

Eveliina Piippo slutade 18:e och Laura Mononen plockade också världscuppoäng med sin 26:e plats.

Världscupen, Falun, 10 km fritt:

1. Therese Johaug NOR 25.23,9

2. Ebba Andersson SWE +18,5

3. Jessica Diggins USA +30,3

4. Ingvild Flugstad Östberg NOR +30,8

5. Heidi Weng NOR +41,4

6. Krista Pärmäkoski FIN +45,4

7. Nathalie von Siebenthal SUI +47,5

8. Julia Belorukova RUS +53,8

9. Maja Dahlqvist SWE +54,1

10. Kerttu Niskanen FIN +1.01,0

18. Eveliina Piippo FIN +1.24,0

26. Laura Mononen FIN +1.54,8

38. Anne Kyllönen FIN +2.31,5