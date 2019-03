Rysk seger i Falun – Iivo Niskanen gav återbud i sista stund, Matti Heikkinen enda finländare på världscuppoäng

Iivo Niskanen och Matti Heikkinen, här i farten under VM-stafetten i Seefeld. Iivo Niskanen och Matti Heikkinen. Bild: Lehtikuva

Iivo Niskanen har gjort sitt i världscupen för säsongen. Det var meningen att Niskanen skulle tacka för sig i Falun, men gav återbud i sista möjliga stund. Aleksander Bolsjunov tog emellertid hand om segern på 15 km fri stil närmast före tre norrmän.

Ur finländskt perspektiv var det Iivo Niskanen som hade de största förhandsförvätningarna på sina axlar. Men samtidigt som de första åkarna körde iväg i Falun stod det klart att Niskanen inte skulle åka på söndagen.

Niskanen hade inte känt sig ”normal” inför starten och valde att stå över tävlingen helt och hållet.

Nästa vecka väntar ännu en minitour i Kanada i världscupen, men dit kommer Iivo Niskanen inte att resa. Det var aldrig heller planen. Med andra ord har Niskanen nu gjort sitt i världscupen för säsongen.

I Niskanens frånvaro var det istället Matti Heikkinen som var vassast av finländarna. Heikkinens tid räckte till för en 30:e plats på 15 kilometer i fri stil.

– Formkurvan pekar uppåt, summerar Heikkinen för Yle efteråt.

– Jag fick rygg på Sjur Röthe, vilket hjälpte mig i dag. Men jag åkte tydligen lite väl nära. Han fick vända sig om och ryta till då jag åkte på hans skidor, ler Heikkinen.

Ryskt-norskt i topp – världscupen avgörs i Kanada

Röthe slutade fyra, bakom ettan Aleksander Bolsjunov samt landsmännen Martin Johnsrud Sundby och Didrik Tönseth.

Johannes Hösflot Kläbo slutade 19:e, vilket innebär att kampen om världscupssegern mellan dagens segrare och ledande Kläbo fortfarande är i liv.

Av de övriga finländarna i farten på söndagen placerade sig Perttu Hyvärinen 31:a – en halv sekund efter Heikkinen. Markus Vuorela slutade 48:a, Verneri Suhonen var 56:a och Antti Ojansivu var 58:a.

Resultat, herrarnas 15 km fri stil:

1. Aleksander Bolsjunov RUS 33.18,6

2. Martin Johnsrud Sundby NOR +8,9

3. Didrik Tönseth NOR +17,7

4. Sjur Röthe NOR +32,2

5. Andrej Larkov RUS +41,3

---

30. Matti Heikkinen FIN +1.45,3

31. Perttu Hyvärinen FIN +1.45,8

48. Markus Vuorela FIN +2.53,5

56. Verneri Suhonen FIN +4.10,7

58. Antti Ojansivu FIN +4.19,2

Iivo Niskanen FIN DNS