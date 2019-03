Världscupen avslutas i Kanada – Pärmäkoski och Johaug kämpar om tredjeplatsen i totalcupen

Damer:

1. Ingvild Flugstad Östberg NOR 1424 poäng

2. Natalija Neprjajeva RUS 1327

3. Krista Pärmäkoski FIN 1115

4. Therese Johaug NOR 1060

5. Jessica Diggins USA 901

Herrar:

1. Johannes Hösflot Kläbo NOR 1393 poäng

2. Aleksandr Bolsjunov RUS 1379

3. Sjur Röthe NOR 852

4. Simen Hegstad Krüger NOR 748

5. Didrik Tönseth NOR 730