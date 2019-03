Yle svarar: Yle är lika, men inte exakt samma på svenska och finska

Vi publicerar skriverier, svar och rättelser som Yle skickat till tidningar. Det här svaret skickades till Åbo Underrättelser den 18.3.2019.

Tom Simola undrar i sin ledare i ÅU 14.3 hur lagen om Rundradion kan tolkas på olika sätt på finska och svenska. Det här i och med att det finskspråkiga regionala webbinnehållet presenteras på ett annat sätt än det svenskspråkiga.

Yle behandlar den finsk- och svenskspråkiga befolkningen på lika grunder, precis som lagen föreskriver. Samtliga regionala redaktioner, oberoende av språk, producerar ljud, video och text. Däremot varierar innehållet, kvantiteten och utgivningskanalerna. Till exempel erbjuder de finska nyheterna fler mobilappar för olika målgrupper, medan Svenska Yle testar röststyrda nyheter på nya plattformar.

På yle.fi har de finska nyhetsredaktionerna gått in för en personifierad tjänst, i stället för att erbjuda 21 regionala förstasidor. Det betyder att användarna skriver in till exempel Åbo och Pargas på ingångssidan för att få nyheter från de regioner som intresserar mest.

På svenska.yle.fi hittas det regionala innehållet via menyer på webbplatsen, och inloggade användare kan också välja en personifierad tjänst. I appen Nyhetskollen kan alla följa regionala nyheter på samma sätt oberoende av språk.

Enligt Simola har regionala förstasidor på webben en mer negativ inverkan på lokaltidningarnas verksamhet. Andra mediechefer har däremot varit kritiska till personifierade tjänster.

För två år sedan förhandsprövade Yles förvaltningsråd både regionala webbnyheter och personifiering, på begäran av Medieförbundet. Slutsatsen var att det inte finns belägg för påståendet att public service inverkar negativt på kommersiella lokaltidningar. Förvaltningsrådet konstaterade också att försämringar i Yles regionala utbud sannolikt skulle innebära att färre fick tillgång till nyheter om lokalsamhället, vilket i sin tur kunde ha negativa följder för demokratin.

Vi funderar gärna på vad vi tillsammans kunde göra för att stärka lokaljournalistiken, i Åboland, i Svenskfinland och i hela landet. Det är också i Yles intresse att medielandskapet är mångsidigt och att det finns en konkurrens om nyheter och utveckling. Däremot tror vi inte att någon gynnas av att Yle försöker göra sitt webbinnehåll svårt att hitta och använda, snarare tvärtom: Ansvarsfull och effektiv användning av skattepengar kräver att vi ser till att vårt innehåll når sina användare. Just nu visar våra erfarenheter och data att både regionala webbplatser och personifierade tjänster har för- och nackdelar för publiken. Därför följer vi noggrant med utvecklingen och justerar och utvecklar vår publicering vid behov, både på finska och svenska.

Marit af Björkesten

direktör och ansvarig chefredaktör, Svenska Yle