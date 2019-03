Huvudentreprenör försatt i konkurs – Kyrkslätt får vänta på centrumbiblioteket som skulle stå färdigt för nästan tio år sedan

Kyrkslättborna får ännu vänta på sitt centrumbibliotek eftersom huvudentreprenören försatts i konkurs. Enligt ursprungsplanen skulle biblioteket stå klart till bibliotekets 150-års jubileum år 2011. Nu har allt byggarbete stoppats tills en ny entreprenör hittas.

– I nuläget är konkurrensutsättningen i full gång och vi har även säkrat byggarbetsplatsen så att inget ska förstöras under tiden bygget står stilla, säger Kyrkslätts lokalchef Jarno Köykkä.

Köykkä berättar att det inte kom som en överraskning att huvudentreprenören Rakennus Omera Oy gick i konkurs.

Planen var att biblioteket skulle öppna för besökare under detta år. Någon exakt ny tidtabell finns ännu inte, men Köykkä hoppas att fördröjningen handlar om några månader.

– Det blir såklart en fördröjning men vi försöker göra den så kort som möjligt. Så fort vi hittat den nya entreprenören kan man också säga mer om tidtabellen, säger Köykkä.

Biblioteksdirektör Margareta Kull-Poutanen är mer överraskad över konkursbeskedet.

– Det har funnits tecken på svårigheter, men att det skulle vara så här drastiskt hade jag inte väntat mig, säger Kull-Poutanen.

Konkursbeskedet har också väckt oro hos många kommuninvånare.

– Var och varannan jag träffar på gatan för det på tal. Bibban är viktig för Kyrkslättborna och det är många som nu berörs, säger Kull-Poutanen.

Biblioteket är viktigt för Kyrkslättborna, säger biblioteksdirektören Margareta Kull-Poutanen. Kyrkslätts biblioteks huvudingång. Bild: Yle/ Rose-Marie Dahlström

Många vändningar längs vägen

Kull-Poutanen har länge väntat på att få öppna det nya biblioteket.

Förslaget om att bygga ett nytt centrumbibliotek i Kyrkslätt togs upp i fullmäktige redan år 2007. Planen var då att renovera den gamla biblioteksbyggnaden från 1982 samt bygga en ny byggnad runt den gamla.

Enligt den planen skulle det nya centrumbiblioteket i sin helhet stå klart år 2011.

Tidtabellen sköts upp, men i december 2013 stod allt klart för att inleda byggarbetet. Staten hade då också gått in för stöda bygget med två miljoner euro. Plötsligt beslöt ändå kommunfullmäktige att slopa projektet eftersom det ansågs vara för dyrt för kommunen just då.

År 2014 tog projektet åter en ny vändning då fullmäktige ändå beslöt att projektet skulle bli av. Under sommaren 2016 beslöt man dessutom att skjuta in ytterligare 1,3 miljarder euro för att få igång bygget under samma år. Annars hade man gått miste om det statliga bidraget på närmare 2 miljoner euro.

Enligt Köykkä ska konkursbeskedet som nu kommit inte märkbart höja kostnaderna för bygget.

– I princip borde inte kostnaderna stiga eftersom allt betalas i realtid och inget på förhand. Så fort vi fick veta om konkursen avbröts alla betalningar till bolaget.

Biblioteksdirektör Margareta Kull-Poutanen hoppas få öppna det nya biblioteket under våren 2020. Bibliotekschefen Margareta Kull-Poutanen ser nöjd ut. Står framför bokhyllor. Bild: Yle/ Karin Filén

Ett rikare kulturliv väntar

Kull-Poutanen hoppas få välkomna besökare till det nya biblioteket under våren 2020.

I nuläget verkar Kyrkslätts bibliotek i tre olika utrymmen.

– Det är problematiskt. Utrymmena är väldigt små. Vi har inte heller läsrum för dem som till exempel läser till studentskrivningar eller inträdesförhör just nu, säger Kull-Poutanen.

Det nya biblioteket ska förstärka kulturlivet Kyrkslätt. Både Luckan, en musiklekskola samt kommunens ungdomsverksamhet ska flytta in i byggnaden.

– Där kommer också att finnas mycket trivsamma rum. Man kan sitta hela dagen och läsa och sedan gå till det nya caféet för en kopp kaffe, berättar Kull-Poutanen.

Därtill kommer biblioteket få en allaktivitetssal för 150 personer, där allmänna evenemang kan ordnas.

– Vi kommer att få ett mycket rikare kulturliv i Kyrkslätt bara det nya biblioteket blir klart, säger Kull-Poutanen.