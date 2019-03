Knivhuggningen på Tureborgsgatan ännu olöst - polisen publicerade bild på gärningsmannen

För en knapp månad sedan knivhöggs en man i 30-årsåldern på en parkbänk i centrum av Åbo.

Offrets skador var allvarliga, men han överlevde attacken. Saken utreds som dråpförsök.

Knivhuggningen ledde till en stor polisoperation på söndag kväll den 24 februari 2019.

Polisen tog fast en person, men den personen släpptes senare. Man har fortfarande inte fått tag på den som knivhögg mannen.

Därför har polisen nu publicerat ett foto av gärningsmannen och man ber allmänheten om hjälp med att identifiera honom.

Den som vet något om gärningsmannen kan kontakta polisen genom att skicka e-post via mejladressen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi, via polisens tipstelefon på nummer 0295 417 259 eller via WhatsApp på nummer 050 411 7655.