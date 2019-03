Matias Strandvall skriver under Iivo Niskanens kritik: "Att åka på landslagsläger nu som då och sedan göra vad man vill fungerar inte"

Själv har jag sett hur nya åkare som fått delta på landslagsläger genast tagit stora steg framåt. Det konstaterar Matias Strandvall, som lika som Iivo Niskanen efterlyser nya tag av skidlandslaget. Hans lösning: Hårdare krav och fler landslagsträningar.

Det finländska skidlandslagets framtid fortsätter att väcka diskussion.

På tisdagen berättade skidförbundets verksamhetsledare Mika Kulmala för Yle Urheilu att man reagerat på Iivo Niskanens utläggning som kom i helgen.

Niskanen efterlyste då högre krav på de finländska åkarna och diskussion om träningsrutinerna i Finland.

Ett av sätten att åtgärda situationen kunde vara att centrera verksamheten till landslaget, vilket är något som Kulmala lovar att skidförbundet ska se över.

– Ibland efterlyser åkarna mer individuellt ansvar och ibland vill man ha starkare ledning från landslagets sida. Det är en oerhört viktig sak att lyfta fram. Ifall alla är av den åsikten att landslagets roll ska bli starkare så är jag definitivt för idén, säger Kulmala till Yle.

Matias Strandvall håller med. Inte bara det. Enligt den tidigare landslagsåkaren skulle de flesta problem lösas med mer landslagsverksamhet.

– Iivo är inne på helt rätt spår, säger han för Yle Sporten.

– Kravnivåerna inom toppidrotten höjs så gott som varje dag. Idrotten går hela tiden framåt. För att vi ska bli bättre krävs det att vi utmanas varje dag, fortsätter han.