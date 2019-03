Matteus församling firar högmässa och vi får delta!

Inkommande söndag sänder Yle Vega högmässa med Matteus församling. Predikant och liturg är Fred Wilén, organist är Niels Burgmann.

Andakter och Andrum

Måndag 18.3

06.54 Jan Tunér i samarbete med Anki Tunér, Ekenäs

09.10 Jan Tunér i samarbete med Anki Tunér, Ekenäs

Musik: Ain’t mishavin’ med Pirjo Bergström.

19.15: Alexandra Äng, Jomala

Musik: Eka Trio spelar Vila, fyra bokstäver.

Tisdag 19.3

06.54 Monica Heikel-Nyberg, Grankulla (repris från 16.10.2018)

09.10 Monica Heikel-Nyberg, Grankulla (repris från 16.10.2018)

Musik: Enya sjunger May it be.

19.15: Kristina Fernström, Helsingfors

Musik: Staffan Sandlund sjunger Samme Gud.

Onsdag 20.3

06.54 Jan Tunér i samarbete med Anki Tunér, Ekenäs

09.10 Jan Tunér i samarbete med Anki Tunér, Ekenäs

Musik: Ain’t misbehavin’ med Pirjo Bergström.

19.15 Henrik Perret, Helsingfors

Musik: Oslo Gospel Choir sjunger Go, Tell it on the Mountain.

Torsdag 21.3

06.54 Anna Edgren, Åbo

09.10 Anna Edgren, Åbo

Musik: Helen Sjöhom sjunger Det finns något mer.

19.15 Karolin Högberg, Kökar

Fredag 22.3

På fredagar i fastan berättar en rad personer om vad fastan betyder för dem – idag är det Sarah Tiainen från Karleby som talar.

06.54 Sarah Tiainen, Karleby

09.10 Sarah Tiainen, Karleby

Musik: Carola sjunger Det kommer dagar.

19.15: Jockum Krokfors, Jakobstad

Musik: Ola Eden spelar psalm nr 97.

Lördag 23.3

18.03 Ett ord inför helgen.

Söndag 24.3

19.15 Herrens tjänarinna

Textläsare: Anna Edgren och Mona Syrjälä.

Radiogudstjänst

Söndag 24.3

13.03 Högmässa med Matteus församling. Predikant och liturg: Fred Wilén. Organist och kantor: Niels Burgmann. Kör: Kyrkokören.

Nästa söndag firas gudstjänst med Jakobstads baptistförsamling.