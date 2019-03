Skyttekungen: Pelicans kan utmana Kärpät om FM-guldet i ishockey

Samtidigt som grundseriens etta Kärpät och tvåan Tappara vässer klorna inför kvartsfinalerna i ishockeyligan skönjer bland andra ligans färska skyttekung Malte Strömwall en överraskning i kulisserna. Pelicans var enligt svensken en svårare motståndare än Tappara.

KooKoos Malte Strömwall korades till FM-ligans skyttekung i grundserien och dessutom hade han händerna fulla då han förutom kanonen också bar hem den gyllene hjälmen och priset som vinnare av poängligan.



Bild: Tomi Natri/All Over Press

Strömwall etta både i skytte- och poängligan. Ishockeyspelare Bild: Tomi Natri/All Over Press

Dagens svåraste uppgift var inte den tunga bördan utan att veta hur det går i kvartsfinalerna nu när KooKoo är utslaget.

– Pelicans mot Helsingfors IFK kommer att bli ett jättejämnt matchpar men min känsla är att Pelicans verkligen har hittat sitt spel i år. Pelicans spelar tufft och med bra tempo och de kommer att bli giftiga i den serien.

– Där tror jag att TPS drar det längsta strået. Det finns mera individuell skicklighet hos TPS men HPK är också ett bra lag så det blir tight. I slutändan tar TPS hem matchserien.