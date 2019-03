Genom berättarkonsten kan den till synes lilla berättelsen förvandlas till en större och starkt fängslande berättelse

I helgen blir det fokus på berättande på Lilla Teatern i Helsingfors. Dels handlar det om att lyfta upp berättandet som konstform, dels om hur berättandet kan användas som metod för att lyfta upp människors livsöden och göra politik.

– Att berätta historier är ju något vi gör hela tiden. Men att se på berättarkonsten som en konstform sker ganska marginellt i Svenskfinland jämfört med i de andra nordiska länderna, säger konstnären och musikern Lina Teir som under vintern dragit workshopar i muntligt berättande.

Bland de som deltagit i workshoparna finns gymnasieelever, professionella skådespelare och komiker samt nybörjare Bild från workshop kring storytelling. Bild: Henriikka Koskenniemi

Tillsammans med Teir har deltagarna i workshoparna fått utveckla förmågan att berätta historier utifrån sig själva och sina egna liv.

– Jag fungerar som en slags barnmorska för folks berättelser.

Resultatet av workshoparna är föreställningen Rakt ur livet som ges på Lilla Teatern på fredag.

– Genom olika verktyg, såsom dramaturgiska och regimässiga tricks, kan man förvandla det vardagliga berättandet till stora episka berättelser som förhoppningsvis hänför publiken, säger Teir.

“Spelar inga roller”

Det muntliga berättandet skiljer sig från till exempel teater eftersom personerna som står som på scen gör det som sig själva utan att de går in i en roll.

– Det finns ingen fjärde vägg. Det är ett möte här och nu mellan dig och publiken. Det blir ett verkligt samspel, säger Teir.

Muntligt berättande är till det yttre en rätt enkel konstform. – Jag brukar säga att det är en konstform som man kan ha med sig i fickan, säger konstnären Lina Teir. Bild på Lina Teir. Bild: Yle/Jenna Emtö

Det är alltså publiken som gör själva föreställningen genom sin förmåga att föreställa sig och leva sig in i andras berättelser.

– Man hjälper publiken att göra det genom de ord och rörelser man väljer. Jag tycker det är fascinerande hur vår fantasi och föreställningsförmåga kan åstadkomma så mycket mer än vad vi skulle kunna göra i andra konstformer, säger Teir.

En av de som uppträder under fredagen är Casey Tkaz som kommer berätta ett barndomsminne från sin hemstad St. Louis i amerikanska delstaten Missouri.

– Jag kommer berätta hälften av berättelsen på svenska och andra delen på engelska, eftersom jag vuxit upp i den amerikanska kulturen och engelska är mitt känslospråk. Min historia har också mycket med kultur att göra så i början kommer jag också behöva förklara vad till exempel chicken pot pie är för något, om mammas bil och vår stad som är byggd utifrån bilar och inte för människor, säger Tkaz.

Casey Tkaz är något nervös inför fredagens föreställning men ser samtidigt fram emot att få vara den som står på scen och inte den som sitter i publiken. Bild på Casey Tkaz som deltar i workshopen kring storytelling. Bild: Yle/Jenna Emtö

Kan låta tråkigt och ointressant

Berättarkonsten kan för somliga låta som en tråkig eller ointressant konstform. Men Teir menar att det är med berättarkonsten som med mycket annan konst. Det vill säga att man antagligen måste uppleva det själv förrän man förstår värdet av det.

– Men när man upplevt hur starkt det kan vara på så många olika sätt vill man ha det igen, säger Teir.

Under workshoparna har deltagarna arbetat endast med självbiografiskt material. –Vi har sökt i våra gömmor och skrymslen efter små och större berättelser som vi hittat ett värde i att berätta dem också för andra, säger Teir. Bild från workshop kring storytelling. Bild: Henriikka Koskenniemi

Teir uppskattar hur man kan använda det självbiografiska berättandet särskilt eftersom det både fungerar som en påminnelse om hur mycket vi har gemensamt med varandra och fungerar som en övning i empati.

– Då vi utvecklar vår föreställningsförmåga kan det kanske bli lättare för oss att föreställa oss att vara en människa med en annan bakgrund eller som lever med andra livsvillkor än oss själva. Till exempel hur det är att vara den där personen som tycker helt olika som oss i något kommentarsfält på Facebook. Det för människor närmare varandra.

We see you blir bok

På lördag blir det mer berättelser och musik på Lilla Teaterns scen då boken We see you. Berättelser och vittnesmål lanseras. Under kvällen uppträder bland andra den egyptiska protestsångaren Ramy Essam och bandet Chelsea Hotel.

– Vi firar boken och de mänskliga rättigheterna med en kväll med både berättelser ur boken och musikuppträdanden. Vi hoppas det blir en härlig fest där vi kan känna oss stärkta av stämningen.

Bland musikerna som uppträder finns den kända protestsångaren Ramy Essam. Ramy Essam sitter ner på en stol under föreställningen Bild: Astrid Lindroos

Boken, som är ett resultat av kampanjen med samma namn, består av texter skrivna av asylsökande, volontärer och aktivister som delar med sig av sina minnen, tankar och erfarenheter från de senaste åren.

– I all sin enkelhet har vi under kampanjen berättat om vad vi ser och i boken fortsätter vi berätta vad vi ser.

I boken "We see you. Berättelser och vittnesmål" medverkar ett trettiotal skribenter som består av asylsökande, volontärer och aktivister. Bild på bokomslaget till "We see you. Berättelser och vittnesmål". Bild: Schildts & Söderströms

– Det är säkert ganska upprörande läsning särskilt för de personer som inte har insyn i det här eller har velat ta in hur allvarligt det som har hänt är. Det är ett övergrepp på mänskliga rättigheter. Ett övergrepp på alla människors rätt till samma juridiska hjälp, vilket i de här fallen får svåra konsekvenser eftersom det handlar om liv och död, säger Teir som är en av eldsjälarna bakom kampanjen och som också bidragit med texter till boken.

– Det har känts viktigt för oss att göra den här boken så att den här delen av Finlands historia inte tigs ihjäl utan att den lever vidare och att vi kan lära oss av den. Så att vi kan påminnas om vilka värderingar det är som ska styra i Finland framöver.

På fredag ges föreställningen Rakt ur livet – storytelling i Lilla Teaterns foajé kl 19. På lördag ordnas boklanseringen för We see you på Lilla Teatern kl 18 med musikuppträdanden och uppläsningar ur boken. Det är fritt inträde till lördagens evenemang.