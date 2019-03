I diplomaten Alec Aaltos politiska hörspel lär vi känna både en veteranpolitiker och en politisk broiler

När man har politiken i blodet lämnar man den aldrig. Det säger Alec Aalto angående sina hörspel om politiker.

Alec Aalto (1942-2018) var en finländsk ämbetsman och diplomat. Från 1979 tjänstgjorde han vid utrikesministeriet. Under sin karriär var han också ambassadör i Wien och Ljubljana under 1990-talet och i Rom och Stockholm under 2000-talet.

Vem var Alec Aalto? Alec Mikael Aalto (1942-2018) var en finländsk ämbetsman och diplomat och son till skådespelaren Märta Laurent och vice häradshövding och bergsrådet Arvo Mikael Aalto. Aalto blev juris kandidat från Helsingfors 1967. Alec Aalto var redaktör vid Yle 1970–1972, statsministerns sekreterare 1975 och biträdande direktör vid Neste 1976–1978. Han övergick 1979 i Utrikesministeriet tjänst och blev chef för ministeriets press- och kulturcenter, konsultativ tjänsteman 1985 och biträdande avdelningschef 1986. Han var Finlands ambassadör i Wien och Ljubljana 1991–1995 och tjänstgjorde 1995–1997 som statsministerns utrikespolitiske specialmedarbetar, statssekreterare för EU-frågor 1997–1903 och chef för EU-sekretariatet vid statsrådet 2000–1903. Han var ambassadör i Rom 2002–2006 och i Stockholm 2006–2010.

På 1970-talet var Aalto svensk tv-redaktör. Och det är till rundradiojobbet han kommer tillbaka i sina radiopjäser En offentlig person (2007) och En privat person (2008). Här dryftar Alec Aalto politiken och politikerrollen.

I hörspelet En offentlig person presenteras vi för den kvinnliga premiärministern. Hon spelas av Alec Aaltos mor Märta Laurent. Ministern är van vid journalister och att suveränt koppla på sin yrkesroll. En halvtimme har hon tänkt reservera för den unga manliga journalisten (Niklas Åkerfelt).

Men journalisten försöker närma sig den psykologiska kärnan hos ministern. Hon vill inte tala om sitt äktenskap eller om förhållandet till andra politiker. Men vi får små inblickar i familjehändelser ändå. Vi hör också ministerns telefonsamtal.

Så fick jag mera tid för familjelivet och vi beslöt att bryta upp

I En privat person är det Kenneth (Sixten Lundberg) som gör en kampanj för att bli invald i riksdagen. Här är han på besök hos sin moster (Christina Indrenius-Zalewski).

Kenneth har just skiljt sig. Och mostern gillade ex-frun. Nu har han en ny kvinna, som han skall gifta sig med. Men mostern är skeptisk.

Är det inte så att partierna behöver alla möjliga kandidater för att samla röster, så att de riktiga kandidaterna kommer in? ― Mostern till Kenneth

Kenneth ställer upp i riksdagsvalet för att bli invald. Han är en klassisk politikerstreber och representerar kanske just det som andra föraktfullt tänker på som en politisk broiler. Allt skall passa in i hans system och nu vill han pressa sin moster på pengar.